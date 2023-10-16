快訊

長榮航空遭控要空服員發「曖昧詩卡」 乘客多次搭訕以為愛情來了

哈瑪斯的崛起：巴勒斯坦路線之爭與加薩困境

侯友宜競辦喊話柯文哲陣營 盼3天內舉辦第2次藍白合會議

可回收甚至能生物分解 reProLeather環保皮革帶來新綠色革命

聯合新聞網／ 科技新報
（首圖來源：reProLeather）
（首圖來源：reProLeather）

【文‧Daisy Chuang】

常見的合成皮革（bonded leather）基本上是皮革纖維跟塑膠混合，但 reProLeather 計劃將皮革邊邊角角廢棄物將天然環保黏著劑混合，轉變成可以回收、甚至能生物分解的新皮革材料。

傳統皮革生產過程中會產生污水及有害化學殘留物「六價鉻」，但香港紡織及成衣研發中心（HKRITA）在 H&M 基金會支持下開發的再生皮革技術，可以避免這個問題。

團隊將廢舊的皮革回收產品分離、分類和回收，再造成有用的原材料，製造成全新的再生皮革產品，其中過程分成 2 步驟，首先將廢舊皮革產品打碎，分離出高純度的皮革纖維，並將游離鉻轉化為可溶性鹽或複合物。已分離的皮革纖維則在溫和條件下，以環保的糖或蛋白質黏合劑代替傳統的合成物料，重組膠原纖維，形成全新的皮革。

HKRITA 指出，新型再生皮革，具防水及可生物分解功能，有皮革的外觀、觸感和結構，強度也足夠，且與用合成黏合劑製成的傳統合成皮革不同，還可以分解和回收，或者如果丟棄，可以在環境中生物分解。

一旦這項技術進一步發展，既能減少浪費，又能最大限度地減少動物皮革的需求。H&M 基金會表示，這項技術能減少皮革生產中鉻鞣造成的環境危害和健康問題，也提供傳統再生皮革的環保替代品，

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

延伸閱讀

兩片全麥麵包可能比糖果更糟？除了纖維之外真的差別不大嗎？

2023諾貝爾生醫獎得主／mRNA疫苗2關鍵推手 因一台「慢到令人抓狂」影印機相遇

胺基酸就是蛋白質嗎？人體需要幾種胺基酸？動物性與植物性蛋白質差別在哪？

G-SHOCK跨界英雄聯盟 忠實還原惡鯊火箭炮、海克斯合成科技

相關新聞

可回收甚至能生物分解 reProLeather環保皮革帶來新綠色革命

常見的合成皮革（bonded leather）基本上是皮革纖維跟塑膠混合，但 reProLeather 計劃將皮革邊邊角角廢棄物將天然環保黏著劑混合，轉變成可以回收、甚至能生物分解的新皮革材料。

時尚飄出地球圈 Prada將幫NASA設計「阿提米絲3號登月太空服」

義大利奢侈時尚品牌與商業太空公司首次突破性搭檔，Axiom Space 宣布將與 Prada 合作，替 NASA 設計阿提米絲 3 號登月任務的 Axiom 艙外移動裝置（AxEMU）太空服。

就算沒有大腦 水母也具有從過往經驗學習的能力

「學習」這個行為是否需要大腦存在？科學家最近發現即使是沒有中樞大腦的水母，也能像人類、老鼠、蒼蠅一樣從過去經歷學習，挑戰先前認為高級學習能力需要大腦的觀點。

不是每種體力活都好 研究：高勞動工作患失智風險大增

最近研究警告，60 歲以上成年人如果長時間久坐，如坐著看電視或開車，患失智症風險可能增加，避免失智症最好的方式就是定期運動，運動甚至有機會清除大腦積累的斑塊。但不是每種體力或動都有益大腦健康，《刺胳針》刊登研究發現，若年輕時從事體力要求較高的工作，反而會增加晚年罹患失智症的風險。

職場壓力大又不受重視 研究：男人患心臟病風險增兩倍

成就定義男人的自尊，甚至決定健康度。最近美國心臟協會期刊《循環：心血管品質和結果》研究發現，當工作感覺自己不受重視、壓力山大的男性員工得心臟病的可能性是其他人兩倍，研究人員認為職場負面感受對健康的影響與肥胖和吸菸相當。

人體的自然平衡奧妙：細胞大小與數量有數學法則

人體由各式各樣體型不一的細胞構成，功能從攜帶氧氣到控制思想皆有，而一項新研究還發現人體細胞有趣的總和規律：若將細胞按大小分類，那麼各類別細胞總質量其實大致相同，似乎身體有自然平衡，會自動產生較少大細胞與較多的小細胞。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。