可回收甚至能生物分解 reProLeather環保皮革帶來新綠色革命

【文‧Daisy Chuang】

常見的合成皮革（bonded leather）基本上是皮革纖維跟塑膠混合，但 reProLeather 計劃將皮革邊邊角角廢棄物將天然環保黏著劑混合，轉變成可以回收、甚至能生物分解的新皮革材料。

傳統皮革生產過程中會產生污水及有害化學殘留物「六價鉻」，但香港紡織及成衣研發中心（HKRITA）在 H&M 基金會支持下開發的再生皮革技術，可以避免這個問題。

團隊將廢舊的皮革回收產品分離、分類和回收，再造成有用的原材料，製造成全新的再生皮革產品，其中過程分成 2 步驟，首先將廢舊皮革產品打碎，分離出高純度的皮革纖維，並將游離鉻轉化為可溶性鹽或複合物。已分離的皮革纖維則在溫和條件下，以環保的糖或蛋白質黏合劑代替傳統的合成物料，重組膠原纖維，形成全新的皮革。

HKRITA 指出，新型再生皮革，具防水及可生物分解功能，有皮革的外觀、觸感和結構，強度也足夠，且與用合成黏合劑製成的傳統合成皮革不同，還可以分解和回收，或者如果丟棄，可以在環境中生物分解。

一旦這項技術進一步發展，既能減少浪費，又能最大限度地減少動物皮革的需求。H&M 基金會表示，這項技術能減少皮革生產中鉻鞣造成的環境危害和健康問題，也提供傳統再生皮革的環保替代品，

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