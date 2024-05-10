台華獎學金畢業生歡送會　義大利籍受獎生決定留台工作

教育部今天舉行「112學年台灣獎學金及華語文獎學金畢業生歡送會」，本學年預計有來自74國、800位獎學金受獎生完成學業，台灣獎學金學生Emanuele Grasso亦參與數位發展部「人才循環交流計畫」，畢業後決定留台工作。

教育部政務次長林明裕致詞時表示，每學年約有800名教育部台灣獎學金及華語文獎學金學生來台攻讀學位或研習華語文，台灣有多元豐富的文化及創新的思維，對於學生未來專業發展與國際視野非常有幫助，也鼓勵獎學金畢業生選擇留台就業，或再次回到台灣發展。

外交部及教育部每年辦理「台灣獎學金及華語文獎學金畢業生傑出表現獎」表揚受獎生於就學期間在服務社會、學藝及其他領域表現，今年

共選拔出18名學生。

來自義大利的教育部台灣獎學金學生Emanuele Grasso，畢業於國立台灣師範大學國際人力資源發展研究所。他表示，喜歡台灣的自然美景，對人民的熱情友善印象深刻。亦參與數位發展部「人才循環交流計畫」(TalentCirculation Alliance Program)到台灣企業實習。感謝獎學金的支持，也促使他畢業後決定留在台灣工作。

康安桐（Antonette Commissiong）來自拉丁美洲邦交國聖文森及格瑞那丁，領取外交部台灣獎學金，就讀國立東華大學諮詢與臨床心理學系。康安桐表示，在學間合力與同儕完成研究計畫，會將在台灣學到的專業知識回饋母國以及全世界。

教育部自93學年度起設置「台灣獎學金」及「華語文獎學金」鼓勵外國學生來台灣攻讀學位或研習華語文，使其更了解台灣的學術研究能量及社會人文環境，同時也鼓勵獎學金學生，不管是學成歸國或續留台灣工作，都可持續成為兩國的教育文化大使。