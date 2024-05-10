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校長遭控逼教師埋單校友餐費 教部認定霸凌不成立挨轟

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
陳情人（右）哽咽指控，任職虎尾高中逾20年，去年起至今已遭霸凌長達一年。接任校長秘書後，遭要求印製校長兒子喜帖、捐款學校，常遭校長以羞辱性言詞交派任務。記者許維寧／攝影
陳情人（右）哽咽指控，任職虎尾高中逾20年，去年起至今已遭霸凌長達一年。接任校長秘書後，遭要求印製校長兒子喜帖、捐款學校，常遭校長以羞辱性言詞交派任務。記者許維寧／攝影

國立高中校長遴選作業近期開跑，全國教師工會總聯合會今召開記者會指出，日前接獲國立虎尾高中教師陳情，指長期遭陳姓校長霸凌，如強迫教師埋單校友餐費、將專任教師當服務生使喚，但陳姓校長依然申請連任。全教總認為，陳姓校長已不適任，呼籲國教署釐清真相、切勿包庇。

全教總理事長侯俊良表示，陳姓校長爭取連任時就被爆出涉及關說，遭家長和教師代表質疑，遴選會因此決議延後處理，未料過程中又接獲一名教師投訴，指其遭校長職場霸凌。

侯俊良指出，陳姓校長遭指控強迫教師買單宴請校友餐費，要求當事人認養其中一桌，最終為此拿出約1萬元；再者，學校每年都會製作母親節賀卡，校長卻疑似情緒控管不佳，質疑賀卡內文，並當著秘書的面撕毀原本已先行核准的賀卡。

侯俊良說，陳姓校長不當行為還包括對當事人提交的公文大聲斥喝、要求當事人捐款校友會、刁難當事人申請的模擬聯合國活動內容等等，「這種行為，可以繼續連任嗎？」利用各種機會羞辱當事人，教師難以安心服務。

陳情人今也現身說法，她哽咽指控，任職虎尾高中逾20年，去年起至今已遭霸凌長達一年。接任校長秘書後，遭要求印製校長兒子喜帖、捐款學校，更常遭校長以羞辱性言詞交派任務，甚至夥同其他處室主任排擠。

陳情人說，她先前已向教育部國教署提出霸凌申訴，但國教署沒有站在基層教師一方，竟宣告霸凌不成立，且一直無法取得調查報告。又國教署調查期間霸凌依舊持續，只能出面請教師團體主持公道。

雲林縣教育產業工會理事長許逸軍則表示，校長本應接受比教師更高標準的檢視，希望國教署釐清事實真相，同時重視基層教師權益。

侯俊良也說，國教署應查明，切勿袒護不適任的校長，也呼籲校長遴選委員會嚴格把關、審酌陳情人事證，汰除不適任校長，否則對教師將是無限折磨。

全國教師工會總聯合會 國教署 霸凌

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