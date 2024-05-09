教育行政大逃亡？南市議員批編制差 教局：爭取提高待遇

台灣基進台南市議員李宗霖上午在議會質詢教育局，對於全台各校行政事務造成第一線教育人員沉重負擔，台南市也遇到同樣問題，「行政大逃亡」儼然成為不爭的事實，要求提高國中小行政編制，並減少教師兼行政的授課時數，營造良好的教育環境。教育局長鄭新輝坦言，校長遴選志願從大校變小校，不是正常現象，應該要有更多獎勵，主任和組長津貼也要提高，中央應通盤考量提高行政人員工作條件和待遇。

李宗霖指出，目前台南市國中小行政編組不如其他縣市。以國小為例，台南市25至36班僅有4處10組（12人）、37至59班則4處11組（14人）、60班則4處12組（16人），但反觀高雄市編制，25班以後就都是為4處12組（16人），台北市和新北市更都是4處13組（17人），光是同為25至36班的編制，就遠不如高雄、台北和新北，最多甚至差了3個人。

李宗霖要求，教育局應提高行政編制，多1個人支援行政，真的差很多！此外，國中小的行政減授課節數也不如其他縣市，台南市教師兼行政授課時數都比其他縣市多，提高本市國中小行政編制，並減少教師兼行政的授課時數，都是落實行政減量的實際解方，緩解第一線教師的行政負擔，避免再有行政大逃亡現象，營造良好的教育環境。

鄭新輝表示，市長黃偉哲就任以來對老師福利改善很多，好還要更好，對於議員提出提高行政編制、減少授課時數，會來爭取。行政編制無法跟台北比，台北經費最充足，永遠比不了，但有不足的部分可以繼續爭取，但不至於是最差的，減課就要有代課老師，兼行政減課又超鐘點，不如增加額外的津貼，讓老師更合理及順理成章的完成行政工作。

鄭新輝坦言，校長遴選志願從大校變小校，報考校長人數也變少，不是正常現象，建議校長是否應該也比照導師發給津貼，且比照學校規模不同，增加大校校長的主管加給，才能留住校長，不是齊頭調整，因負擔真的不同，像英國就依學生人數分成8組，最高和最低薪資可差到2倍，中央應審慎考量行政人員的工作條件和待遇問題。

在導師費調高成3千元後，在財政許可下，應可酌增主任和組長津貼拉出差距，或許可增加兼行政的誘因

；另外兼任行政可增加歷練及能力的挑戰，拜託校長要有知人能力，選擇人格特質有能力和潛力老師擔任行政，再給予支持，減少挫折感，「行政大逃亡」是有點危言聳聽，但主任等行政人員需要大家一起來關注及提高誘因。