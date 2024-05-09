普立茲新聞獎 文大校友林辰峰2作品入圍最終名單

2024年普立茲新聞獎近日揭曉，中國文化大學今天表示，新聞系校友、旅美圖像數據記者林辰峰有2篇作品入圍最終名單。

文大發布新聞稿指出，普立茲新聞獎是美國表彰新聞報導的最高榮譽獎項，為全球新聞界的至高殊榮；普立茲最終名單是經評審團評選、委員會投票選出的名單，最後與獲獎者一起公布的3件作品（或人士）才能被稱為入圍最終名單，等同於此獎項的前3名。

文大提到，現任職美國彭博新聞社擔任圖像數據記者的文大新聞系系友林辰峰，以兩篇新聞作品入圍2024普立茲新聞獎的最終名單，新聞系師生均與有榮焉。

林辰峰入圍的是釋義報導獎項（ExplanatoryReporting），作品為Groundwater Gold Rush、ArizonaIs Running Out of Cheap Water. Investors Saw ItComing。

文化大學新聞系畢業的林辰峰，應屆申請到美國加州大學柏克萊分校的新聞研究所，之後打敗3000人，爭取到紐約時報的實習機會，碩士班第2年則在華盛頓郵報實習。

林辰峰曾在受訪時表示，自己在文化大學新聞系求學時的成績並不出色，新聞英文還被當，但受到系上老師們給予許多啟發及建議，才打通讀書的任督二脈。

文化大學新聞暨傳播學院院長郭文平指出，文化新聞系創系以來，致力培養優秀新聞人才，更因應大數據時代提早部署，開設「資料新聞學」、「大數據分析」等課程；新傳學院也將於113學年成立「人工智慧與新媒體研究中心」，將人工智慧導入媒體應用，致力培育全方位的傳播人才。