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GKO柯慶恩「月亮之旅」鋼琴獨奏會 秀古典即興

中央社／ 台北8日電

旅美即興鋼琴家GKO柯慶恩將返台舉行「月亮之旅」古典即興鋼琴獨奏會，以古典底帶來多首自創曲，也將改編「新天堂樂園」及「梁祝」等音樂，他表示將以GKO這個新名字繼續勇闖音樂路。

柯慶恩接受中央社專訪時表示，這一年來他除了積極尋找機會演出之外，也重新塑造自己的音樂品牌，把自己的英文名字從George Ko改成GKO，「對一個古典音樂家來說，George Ko沒有問題；但我的音樂從古典出發，卻又帶有即興，GKO更能代表我的想法跟創意。」

GKO柯慶恩是標準的ABC，在哈佛大學就讀期間轉過7次系，最後轉到理論作曲系畢業，2016年起開始踏上演奏家之路至今，是史坦威鋼琴（Steinway &Sons）旗下青年藝術家之一。

從演奏古典音樂到脫口秀音樂會，從改編到即興演出，一路走來戰戰兢兢，「我沒有經紀人，除了音樂會之外我還要自己扛去環保袋跟專輯現場販售，每一步雖然很辛苦都很值得。」

這次音樂會中GKO柯慶恩安排多首大家熟悉曲目包括巴赫「夏康舞曲」；電影配樂包括「新天堂樂園」、「神隱少女」等。第二部分則是GKO柯慶恩的自創曲，以及全新專輯「月之女神」的選曲：最後則是演出由觀眾說出「心情」的現場直接創作。

GKO柯慶恩的音樂充滿自由創意之餘，又有如鑽石般的古典因子點綴其中，他表示他太喜歡這些古典音樂家，好比巴赫的音樂充滿古典格律之美，蕭邦的左手音樂寫得太精妙，「但我覺得，這個世界需要有可以反映我們這個世代的音樂，既有古典的基底，又可以有新鮮感，這是我可以做的。」

GKO柯慶恩鋼琴獨奏會「月亮之旅」將於5月10日演出，地點在誠品表演廳舉行。

名字 音樂會

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