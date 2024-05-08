力宇教育與日本SPRIX 共創創新教學未來

臺灣力宇教育與日本上市公司SPRIX正式簽署合作備忘錄，開啟數學與程式設計的教育創新篇章。這一合作將融合雙方的專業力量，共同開發創新的教學解決方案。

SPRIX自1997年成立以來，已在日本教育市場建立穩固的地位，擁有超過500個校區並創建了多個教育品牌。SPRIX的業務涵蓋IT教育、個別輔導、教材開發和終身學習等多個領域，致力於推動教育創新和提供優質教育解決方案。

圖／力宇教育提供

力宇教育的AILEAD365線上教學平台，提供全面的教學測驗、診斷補救，旨在滿足教師及學生在學習過程中的所有需求。此次合作預計將引入更多創新教學方法至臺灣，提升當地的教育質量。

在這一合作的背景下，力宇教育的代表團參加了在東京大視野舉辦的EDIX，這是日本最大的教育展覽會，聚集了眾多教育相關的產品與服務提供者。EDIX作為專業人士拓展在日本教育領域業務的重要平台，展示了最新的ICT產品、教育設施改造、學校設備供應以及教育服務等多方面的解決方案 。

圖／力宇教育提供

透過這次展覽和合作，力宇教育與SPRIX將共同探索教育創新的可能性，致力於提升教學品質並豐富學習內容和方法，為未來的教育發展注入新動力。