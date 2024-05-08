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我方遭疑未能善待陸生 教育部：在台就學滿意度逾7成

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
日前隨藍委團登陸，向陸方提出希望恢復兩岸教育交流議題，但卻被陸方質疑我方未能善待陸生。本報資料照片
日前隨藍委團登陸，向陸方提出希望恢復兩岸教育交流議題，但卻被陸方質疑我方未能善待陸生。本報資料照片

國民黨立委翁曉玲表示，日前隨藍委團登陸，向陸方提出希望恢復兩岸教育交流議題，但卻被陸方質疑我方未能善待陸生教育部今天表示，自100年以來開放陸生來台就學，歡迎陸生來台的立場一貫，並於今年二月起將陸生納入健保，且在台就學滿意度更超過7成。

翁曉玲提到，她向大陸全國政協主席王滬寧提出，除觀光交流外也希望恢復兩岸教育交流，開放陸生來台求學，又陸生來台求學可以促進兩岸年輕人交流。但對方問：「台灣政府有善待陸生嗎？」一句話就堵住嘴。我方沒有提供相對應的好處，他們幹嘛來。

教育部則說明，自開放陸生來台，就持續辦理「大專校院陸生輔導人員研習會」及編印「陸生輔導人員參考手冊」與「陸生來台就學指南」，以強化對陸生的照顧與輔導。並於今年2月1日起納入全民健保，保障其在台就學期間的健康權。

教育部也說，國內各大學為吸引陸生來台就學，除確保教學品質之提升外，也致力營造陸生友善學習環境，且各校亦設置陸生服務窗口及專責人員，協助處理陸生就學及生活等事宜。根據教育部近期調查顯示，陸生對在台就學師資、設備、生活整體滿意度均超過7成。

教育部指出，儘管兩岸情勢變化，陸方也片面終止陸生來台就學，但教育部將持續協同陸委會及海基會等相關機關與陸方溝通，盼解除限制，並歡迎陸生來台就學。

健保 教育部 陸生

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