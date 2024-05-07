非營利組織650個暑假職場體驗職缺 青年署開4萬薪

教育部青年發展署「113年青年暑期社區職場體驗計畫」，今夏網羅全台300個以上非營利組織，釋出650個體驗名額，提供青年於暑假利用1.5個月體驗職場，並由青年署提供4萬1205元的薪資。

青年署指出，本次開出職缺包括社區行銷企劃、課程活動設計、暑期營隊、多媒體網路經營、生態田野調查等，報名自即日起至6月12日止，有興趣的大專以上青年可至「RICH職場體驗網」投遞履歷，各職缺進用到合適人選即下架。

中央大學客家語文暨社會科學學系學生徐瑜君與屏東科技大學木材科學與設計系柯玉淇，去年透過此計畫至「新竹縣柿染文化協會」體驗傳統柿染技法。徐瑜君運用自身語言專長，以流利的客家話和英文分別向不同族群的遊客解說客家文化與柿染的精髓，協助協會推廣客家文化跨越國界。柯玉淇則對「柿染」充滿熱情，將自身所學專業知識和創意融入設計，巧妙結合柿染布與異材質，設計出「慣美的-花朵小包」，讓這項傳統工藝得以注入新的活力。

青年署表示，「青年暑期社區職場體驗計畫」體驗期間為7月1日至8月14日，體驗過程非營利組織均安排有專人指導，青年署在期間也會適時提供青年學生關懷協助。青年署強調，歡迎35歲以下大專以上在學青年把握機會踴躍投遞履歷，名額有限，投遞履歷無數量限制。