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耗資360萬打造新世代學習空間 華碩捐贈學校設備、經費培養數位人才

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市教育局去年起補助各校建置「新世代學習空間」，今年更編列4200萬元，預計打造高國中小新世代學習空間，華碩文教基金會特別捐贈逸仙國小360萬元的教室環境工程及設備費，打造新世代數位學習「逸學教室」。圖／北市教育局提供
北市教育局去年起補助各校建置「新世代學習空間」，今年更編列4200萬元，預計打造高國中小新世代學習空間，華碩文教基金會特別捐贈逸仙國小360萬元的教室環境工程及設備費，打造新世代數位學習「逸學教室」。圖／北市教育局提供

北市教育局去年起補助各校建置「新世代學習空間」，今年更編列4200萬元，預計打造高國中小新世代學習空間，華碩文教基金會特別捐贈逸仙國小360萬元的教室環境工程及設備費，打造新世代數位學習「逸學教室」，導入華碩 Chromebook平板電腦、大尺寸觸控式螢幕、Zenbo機器人，學生透過科系設備討論解決問題，成為學習的主動者。

台北市教育局長湯志民表示，人工智慧AI及新興科技快速發展，將科技融入教學，引導學生自主學習是當代教育主流，從112學年度起，陸續補助各校打造「新世代學習空間」，透過空間規劃、資訊科技設備輔助，以「學生為中心」創新學、跨域學模式，培養學生具備備跨域統整及解決生活情境問題能力。

「逸學教室」現場教師引導學生運用華碩Chromebook平板電腦、大尺寸觸控式螢幕，結合酷AI學習系統探索「不為人知的職業」主題，讓學生透過系統，瞭解巡山員、引水人所面臨工作困境及危險，並探討克服困難策略，藉由Zenbo機器人及觸控螢幕互動發表。而另一組學生則是針對文物修復師及家庭整理師如何改善工作流程、提升工作效率，使用生成式AI工具產生圖片及簡報，投放至各組螢幕及載具團體討論。

課堂中教師運用教室內資訊設備，搭配可移動式桌椅，翻轉學生被動聽講情形，讓學生可以跨組討論，並使用教室內各式資訊科技設備查詢資料、討論與分享，實現以學生為中心的課堂，成為學習的主動者。

華碩文教基金會執行長魏杏娟說，透過本業科技，關注在地教育活動，希望透過科技賦能，提升學生數位能力，強化創新思維，未來華碩志工將擔任教育大使，為學校教師、社區民眾辦理課程活動及學生營隊，讓資源不僅能夠幫助逸仙國小，更能作為北投區學校科技輔助。

北市教育局去年起補助各校建置「新世代學習空間」，今年更編列4200萬元，預計打造高國中小新世代學習空間，華碩文教基金會特別捐贈逸仙國小360萬元的教室環境工程及設備費，打造新世代數位學習「逸學教室」。圖／北市教育局提供
北市教育局去年起補助各校建置「新世代學習空間」，今年更編列4200萬元，預計打造高國中小新世代學習空間，華碩文教基金會特別捐贈逸仙國小360萬元的教室環境工程及設備費，打造新世代數位學習「逸學教室」。圖／北市教育局提供

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