台大國發所教授每年可指導14生 教團：比例偏高

先前曾發生論文抄襲爭議的台大國發所，近日公布精進學位論文品質相關辦法，專任教授每學年最高可指導14人。教團今天表示，此上限仍偏高，應檢討招生人數或增聘師資。

前年有多名政治人物出現論文爭議，台灣大學去年6月教務會議通過「精進學位論文品質實施辦法」，要求各系所建立教師可指導研究生人數、論文內容相似度比對通過標準等品質管考機制，並經過系、院務會議通過，送教務處備查。

台大各系或學位學程陸續公布學位論文品質與管考準則，例如台大土木工程系規範擔任論文指導教授者，指導研究生的新收人數，每學年至多12名，指導研究生總人數以30名為原則，學位論文原創性檢查的比對相似度應低於25%。

先前曾發生論文爭議而撤銷學位的台大國家發展研究所，昨天也公布學位論文品質與管考原則，專任教師每學年新收指導的博士生最多2名、碩士生（不含專班）6名、在職專班生6名，論文原創性比對相似度應低於15%。

同為社會科學院的台大社會系則規範，專任教授每學年新收指導研究生人數上限以3名為原則，指導總人數上限以6名為原則，如有超出前項規定的需求者，需經社會系研究生委員會同意，而研究生論文原創性比對相似度應低於20%。

台灣高等教育產業工會研究員陳柏謙今天告訴中央社記者，以社會科學領域的論文來看，老師如果要認真指導，1學年新收10多名研究生的上限仍偏高，而國發所訂定這樣的上限，雖然也許已比之前降低，但可能也反映師資的不足。

陳柏謙提到，如果要維護碩博士論文的品質，建議系所應盤點自身的教學量能，指導教師人數是否足以支應碩博士班和在職專班的學生數，如發現不足，就應考慮增聘師資或調降招生名額。