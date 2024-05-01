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公幼寒假延長照顧開辦率88.7% 4.3萬幼兒受惠

中央社／ 台北1日電
教育部今天表示，今年寒假公立幼兒園的延長照顧開辦率為88.7%，有4.3萬名幼兒受惠，增加1萬餘名。報系資料照／記者潘俊宏攝影
教育部今天表示，今年寒假公立幼兒園的延長照顧開辦率為88.7%，有4.3萬名幼兒受惠，增加1萬餘名。報系資料照／記者潘俊宏攝影

教育部今天表示，今年寒假公立幼兒園的延長照顧開辦率為88.7%，有4.3萬名幼兒受惠，增加1萬餘名。這項政策每月繳交新台幣2000元，政府提供人事費補助。

過去公立幼兒園寒暑假不上課，讓雙薪家庭的家長感到困擾；有些公幼即便寒假有上課，但因參加幼生人數較少，導致家長須平攤高額費用，整年計算下來不見得比讀私幼便宜，引起教育團體批評。

教育部於113年起開始補助公幼延長照顧服務，採定額收費，不論參加人數多寡，都定額收費2000元，經濟弱勢幼兒則免費。

上述措施實施後，各縣市開辦寒假延長照顧的公幼增加，113年寒假共開辦2210園，開辦率88.7%，4萬3135名幼兒參與，較112年寒假增加了1萬1954名。

教育部指出，以每班招收10人規模估算，寒、暑假期間每月最多可減少繳交約1萬570元，讓家長具體感受到平價優質的教保服務。未來將持續與縣市合作，補助延長照顧服務所需的經費。

公幼 寒假 幼兒園 教育部

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