THE亞洲大學排名提升 台大：多數指標有進步

英國「泰晤士高等教育」特刊（THE）公布最新2024年亞洲大學排名，台灣以台大排26名，表現最佳。台大表示，多數實質面指標均有進步。

英國「泰晤士高等教育」特刊（THE）公布最新2024年亞洲大學排名，台灣排名最佳的大學院校「台灣大學」進步3名，在亞洲排名第26。

今年排名進入亞洲前100名的台灣大學院校共計7所，依序為台灣大學、中國醫藥大學（第56名）、陽明交通大學（第64名），並列第71名的清華大學和台灣科技大學、台北醫學大學排第83名，成功大學是第94名。

台灣大學透過書面資料回應，亞洲大學排名是使用THE 2024世界大學排名的數據，包括教學、研究環境、研究品質、產學合作、國際化等項目評比，再依亞洲地區機構的考量，調整各細項指標占比；台大在THE 2024世界大學排名152（進步35名），多數實質面指標均有相當幅度進步，此次亞洲大學排名也隨之進步。

中國醫藥大學表示，學校以邁向「世界一流大學」「前進世界前百大大學」為目標，師資透過評比年年更新，挹注資金支援教學儀器及硬體設備，培育學生撰寫研究計畫、提升研究能量，更和世界頂尖大學進行實質學術交流，進而與國際接軌，在師生一步一腳印努力下，年年在世界大學評比入榜，未來會持續努力前進。

陽明交通大學提到，排名進步是師生共同努力的成果，不過每年大學排名迭有起伏，不同機構有不同指標，相同機構的評比指標也一直改變，校方審慎看待排名變化，但不刻意追求，仍回到大學本質教學研究，做得好自然會反映於排名。

清華大學副校長戴念華告訴中央社記者，排名上升主因是研究論文品質提升且被引用率高，清大今年也新設立傑出人才發展基金，獎勵學術表現傑出的教師，未來師生會有更好的學術表現，成果將能反映在國際排名的提升。