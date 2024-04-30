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台灣豫劇團「劈棺驚夢」 展現婚姻中的愛情面貌

中央社／ 台北30日電

台灣豫劇團經典重現年度大戲「劈棺驚夢」，該劇20年前首演時命名為「田姐與莊周」，如今老戲新演，情節環環相扣，呈現婚姻裡錯綜糾葛的愛情面貌。

「劈棺驚夢」描寫莊周試妻的故事，莊周察覺妻子田姐若有所思，便幻化為楚王孫試驗田姐對婚姻的忠誠。20年前曾主演田姐一角的台灣豫劇團藝術總監王海玲表示，楚王孫的出現為田姐帶來內心矛盾掙扎，為了個人愛情不顧對丈夫的不忠，決意劈棺取腦，全劇呈現女性在傳統束縛與情感掙扎的心路歷程。

根據台灣豫劇團資料，劇名選用「劈棺驚夢」，符合取材自經典戲曲故事「大劈棺」的原意。「大劈棺」一劇曾因人妻田姐思春的行為及最後劈棺取丈夫腦髓的驚人之舉，而被列為禁戲；但也因為高潮迭起的劇情及操弄仙術變幻的玄奇情節，成為久演不衰的經典劇目。

這次演出由台灣豫劇團當家花旦蕭揚玲飾演田氏、豫劇王子劉建華飾演楚王孫，莊周一角台北場邀請國光劇團當家老生盛鑑，高雄場由豫劇暖男林文瑋演出。

台灣豫劇團「劈棺驚夢」將於6月1日及2日在台灣戲曲中心大表演廳，6月15日及16日在高雄大東文化藝術中心演出。

丈夫 婚姻 愛情

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