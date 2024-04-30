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花蓮餘震不斷…國小低年級生未配防災頭套 縣府：已採購

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣教育處2年多前採購防災頭套給國小及幼兒園學童，但去年視導發現低年級學生未配發，已辦理採購。圖／資料照片、縣府提供
花蓮縣教育處2年多前採購防災頭套給國小及幼兒園學童，但去年視導發現低年級學生未配發，已辦理採購。圖／資料照片、縣府提供

花蓮縣最近餘震不斷，有國小低年級家長發現，幼兒沒有防災頭套，擔心在校安全。教育處表示，2年多年曾採購2萬4000頂全面發放，但後來的新生就未取得，去年已發現這個問題，動支第二預備金採購補足，補計下月底前交付，這段期間若學校有需求，可向教育處索取備品，未來也會每年編列經費採購，避免出現空窗。

教育處代理處長翁書敏說，國中防災教育是宣導利用隨手可取得的物品自我保護，國中生防災意識比較明確，所以2021年12月採購的2萬4000頂防災頭套，全面發給國小及幼兒。

但去年視導防災演練時發現，頭套屬於較個人的物品，學生畢業後不會留下來，使得縣內國小1、2年級及幼兒園沒有防災頭套，已在去年底緊急動支第二預購金採購。

翁書敏表示，委託宜昌國小辦理採購9000頂防災頭套，今年1月26日經縣議會臨時會通過後，1月31日決標，春節過後即開始履約，預計5月29日交付給各學校，6月底前驗收完成/，未來會每年編列經費，盤點各校需求並採購發放。

最近花蓮地震頻繁，家長憂心防災頭套不足，教育處表示，處內尚有備品，若各校有需求，可向縣府索取，家長也可向學校提出，若各校評估確有需求，也可以校內相關經費購置，保障學生安全。

教育處表示，縣府一直對防災教育非常重視，聘請專家學者擔任輔導委員，協助建置防災教育課程，指導孩子在遇到不可預期的地震災害時，應迅速尋覓安全處掩蔽、不慌張，就近取得可保護頭部及身體的物品進行保護。

花蓮縣教育處2年多前採購防災頭套給國小及幼兒園學童，但去年視導發現低年級學生未配發，已辦理採購。圖／資料照片、縣府提供
花蓮縣教育處2年多前採購防災頭套給國小及幼兒園學童，但去年視導發現低年級學生未配發，已辦理採購。圖／資料照片、縣府提供

地震 花蓮 餘震

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