傳葉丙成任教部政次掀議 教團盼「了解教育現狀」：經驗較偏商業

翻轉教育推動者、台大教授葉丙成擔任教務部政次？這一任命目前已引發教師、學生擔憂，他將強勢推動「翻轉教育」或「實驗教育」。國教行動聯盟事長王瀚陽受訪時指出，葉丙成經驗比較偏向商業模式的教育單位，不宜沿用到公共事務政策上；人本教育基金會執行長馮喬蘭受訪時表示，政府其實只要不阻擋實驗教育就好。

葉丙成目前任教於台大電機工程學系，同時是台大創新技術學院D-School副院長，過去曾創辦線上遊戲學習平台PaGamO及實驗教育機構BTS無界塾，自2013年便積極投入「翻轉教學」。

全國都修簡報課

此消息一出，引發台大在Dcard台灣大學版發文討論，網友們紛紛留言「鋼鐵葉黑，簽到以後全國幼稚園、國小、國中、高中職、大專院校都必修簡報課」、「殘害大學自主還好意思當教育部次長」等負面言論。

對葉丙成擔任教育部政次，王瀚陽受訪時指出，他的發展經驗比較偏向商業模式的教育單位，若要沿用到公共事務政策上，勢必要有所調整。期盼他多傾聽各方聲音，了解教育的現狀和文化脈絡。

實驗教育魚目混珠

針對實驗教育的部分，馮喬蘭受訪時指出，實驗教育目前的問題在於「魚目混珠」，有公立學校只是修改學期與休假，就說稱為實驗教育，且就能申請到實驗教育的經費。

她認為，實驗教育的理念與方法研究，是由民間努力的方向，政府不需要花力氣制定政策，只要做到「不要阻擋」的工作就好，政府要做的部分應是維護體制內校園學生的權益。

全教總理事長侯俊良則指出，或許葉丙成提出的翻轉教育理念，獲得家長支持，但並非所有教師都支持，且葉丙成對基層可能不夠了解，看不出可以立即上手，建議葉丙成多了解基層與教育現場狀況。

學童權益是首要

至於另一位教育部政次、前立委張廖萬堅，王瀚陽則指出，他擔任地方、中央的民意代表以來，一直都很關心教育，對各項議題的專注和掌握都無庸置疑，和家長團體互動良好，同時也很重視體育，相當適合擔任教育部次長。

馮喬蘭表示，人本基金會向來關注體制內的教育改革，認為張廖萬堅相對比較熟悉此領域，盼他上任後應關注「學童人權保護」、「降低考試壓力」、「淘汰不適任教師」等議題。她舉例說，如雖然近期通過《解聘辦法》修法，但如何將法律落實到教育現場，才是關鍵核心。

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