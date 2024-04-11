企業家捐聯合數位版帳號推動數位閱讀 埔心國中母校師生都受惠

彰化縣埔心國中校友會榮譽理事長許增鏞長期關心教育，得知他的母校埔心國中推動數位閱讀，因此購買20組聯合報數位版，每組可登入3個帳號，今捐贈母校給教師教學及學弟妹使用；埔心國中表示，以前學校貼剪報作閱讀教學，今後開啟數位版，教師有完整教材，學生可充實更廣泛知識。

埔心國中今年獲教育部閱讀磐石獎，今獲捐贈聯合報數位版，負責主持捐贈儀式的教務主任葉瓊惠說，聯合報數位版蒐錄紙本報紙的完整內容，從教育、經濟、 軍事到專題，內容包羅萬象，是學校推動數位閱讀強而有力的支持力。

許增鏞是埔心鄉知名愛心企業家，對內在新冠疫情期間停業仍發給員工全薪、免費提供快篩，對外捐款母校關懷學弟妹、捐款角頭廟宇提倡宗教教化人心，他也擔任埔心社區理事長，年年自掏腰包舉辦元宵、中秋等活動凝聚社區居民向心力。

他說，現在是AI時代，數位閱讀極為重要，他在因緣際會之下知道聯合報推出數位版，前年開始分次兩次訂閱都分享親朋友好，大家都覺得「好用；近日得知母校推動數位閱讀，就捐出新近第三次訂閱的20組數位版，期許學弟學妹上網不只玩遊戲、交誼、查資料，也能透過數位閱讀「秀才不出門，能知天下事。」