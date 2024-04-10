全國教育會議 學者盼廣納意見

我國自民國初年以來便召開全國教育會議商討政策，最近一次全國教育會議於二○一○年召開，距今已十四年。教育團體和學者呼籲新政府，除了應重啟全國教育會議，也希望會議層級能提升至行政院層級統籌，跨部會執行，並邀產業界、教育團體等代表加入，回應時代需求。

第一屆全國教育會議於一九二八年在南京召開，一九三九年抗戰時期，即便國民政府遷都重慶，仍在時任部長陳立夫號召下，持續開會擬定教育政策方向，一九四九年改為全國善後復原會議，討論國家復原重整，第七次全國教育會議亦曾為四一○教改等大型政策定錨。

新北市教育局長張明文曾參與第八次會議。他表示，時代在改變，教師勞動權益、綠領人才等都是熱議題，全國教育會議甚至應改由行政院統籌，跨部會執行。

教育部前部長吳清基曾主持第八次全國教育會議。他說，當時召開前，先邀請專家研究並擬定學前到終身教育各項主題，再到各縣市辦公聽會，整理成大綱，再提至會議上報告、討論。

吳清基說，全國教育會議工程浩大但能廣納意見，只是作業太辛苦，部會和學校又要緊追眼前任務，讓會議漸漸遭人淡忘，如今相隔十四年，教育環確實正劇烈改變，「我也支持確實應重新檢討。」

台灣教育研究院社長黃政傑說，教育已非教育部和學校間的事，期待全國教育會議納入產業，甚至家長、學生團體代表凝聚共識，否則各界始終我行我素，很難成事。