老舊校舍通報災損 本周除景女高三遠距 其餘到校

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花蓮強震，震出台北市老舊校舍的公安問題。經過清明連假全面清查，北市一共有202校通報災損，其中5校5棟校舍因需整修、將暫停使用，校方將安置師生至其他空間教學。今天連假結束恢復上課日，台北市除了景美女中高三生遠距上課一周外，其餘學校今起如常到校上課。

另外，高齡校舍改建，先前教育局已排定34案老舊校舍改建案，將規畫提前改建，設計作業時間由2至3年，提前為1至2年，經費也會爭取多元預算來源，如平均地權基金或中央補助款，以期增加改建校舍數量。

北市教育局表示，地震發生當日，教育局已發函各校說明相關防救災指引，另為爭取時效，學校得依「採購法」加速作業流程，這次災損復原經費需求較大者，教育局將挹注經費補助，目前僅初估修復經費至少需要3400萬元以上，已請學校近期正式提報經費明細表，以利向中央爭取預算。

為確保學生於安全無虞的空間上課，各校也全面檢視校舍安全，邀土木結構專家學者協助，針對認為有安全疑慮部分現勘，如天花板輕鋼架、燈具掉落者，會建議優先移除；至於活動中心等大範圍空間、且天花板較高、或整修期程較長的災損，目前統計有5校，建議空間先暫停使用。

教育局表示，針對有梁柱裂縫的校園，除緊急修補外，後續也將邀結構專家及國家地震中心，討論中長程計畫，是否需進一步辦理耐震能力評估作業；若有混凝土或磁磚大範圍掉落疑慮者，各校也已做妥安全範圍圍設，整體修復工程預計5月底前完成。