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代理師做行政 錢少事多更難找

聯合報／ 記者李芯／台北報導

學校遍尋不著行政人力，繁重的組長職務常落在代理教師頭上，尤其新北市割頸案後，學校就更難找生輔組長，更因組長的加給僅四千餘元，工作量和薪水根本不成比例，增加徵才的困難度。

高雄市一名黃姓國中代理教師表示，儘管代理教師聘任辦法明定，特殊情況下經主管機關核准，才得讓代理教師擔任行政職務，實際狀況卻是代理教師當行政人員已成常態，法條淪於虛設；他曾遇過專任老師未兼任行政職下，學校卻要求代理教師擔任行政組長。黃姓代理教師更指出，教務處的教學組、設備組、註冊組，學務處的訓育組、生教組等，皆屬正式老師不願接任的職缺。

全國高級中等學校教育產業工會理事長高孟琳說，發生相關政策或新聞事件時，學校就找不到教師擔任特定行政職，例如去年底發生新北市國中生割頸案後，就更難找學務主任或生輔組長；一○八課綱上路後，教學組長需負責多元選修、自主學習，排課難度高，人選更難找。

一位不具名的高中校長表示，組長職加給僅四千多元，工作量與薪水相比不成比例，因此高孟琳希望教育現場能走向「行政專職化」，讓老師專門教學，公務員專門做行政工作。

教育部表示，將持續落實簡化學校行政作業流程、行政工作減量及強化培訓等措施，以減輕教師兼任行政職務負擔，提升兼任意願，並於避免影響各類公教人員待遇衡平性的前提下，持續研議調整職務加給相關事宜。

代理教師

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