防特生毆代理師再次發生 教育部將訂SOP發指導性公文

日前台北市發生特教生毆打老師事件，該名教師為代課老師，有立委質疑代課老師不知道特教生情況、學校橫向連結不足，且應訂定SOP。教育部表示，會針對特教學生情緒處理制定標準作業程序，也會在3天內就如何應對特教生的情況給公文函示。

教育部今日在立法院教育及文化委員會上，就「落實特殊教育法配套措施及普特融合教育實施概況」進行專題報告並備質詢。立委洪孟楷說，台北市特教生毆打代課教師事件中，代課老師表示校方未告知班上有特教生，所以不了解需求，學校橫向連結不足。立委羅廷瑋則建議，應該探討台北案的狀況、訂定SOP，為下一次事件發生前做系統性的部署。

教育部次長林騰蛟表示，目前有92％的身心障礙學生進入普通班，會請各主管機關轉知各級學校，應該讓代理代課教師開會的時候了解狀況。另外，國教署會邀請各縣市政府討論，針對特教學生情緒處理的SOP制定標準作業程序，提供給各主管機關及各校參考。

國教署長彭富源說，無論是校內、階段間或校際間的轉銜，都要敘明特教生的狀況與如何應對。台北市案後有請學校就整體實際情形做成手冊，會於3天內再就全國整體的情況做完善公文函示、發布指導性公文。