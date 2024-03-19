南市府要求代理教師寒暑假到校 工會批：老師到校發呆

全台僅台南市政府明文要求代理教師寒暑假出勤，引發代理教師不滿，但南市府認為做法符合法理情。對此，代理教師工會回應，寒暑假上班應「以辦理學生照顧、學習輔導及學習活動之相關事項為限」，但學校沒有需求還是要求代理教師到校，許多老師只能在沒有學生的校園發呆。

昨台南市議員舉行記者會，希望讓代理教師採用跟正式教師一樣的「教師請假規則」，還給代理教師寒暑假，不要讓人才流失。對此，台南市教育局回應，現行做法兼顧法理情，且112學年度各校代理教師整體招聘情形比去年好。

全國代理暨代課教師產業工會於3.6萬人的臉書社團「教師甄試人才網」進行調查，了解要求代理教師寒暑假到校上班，是否會影響代理教師考台南市教職意願，短短2小時有幾百位老師回應，將近98%認為會影響意願。

代理教師工會表示，高中以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法指出，代理教師寒暑假上班「以辦理學生照顧、學習輔導及學習活動之相關事項為限」，但就代理教師工會表示了解，去年暑假及今年寒假，台南市多數學校皆無此類需求，卻強硬要求多名代理教師到沒有學生的學校坐著發呆。

代理教師工會認為，台南市政府至今仍一意孤行地欺壓代理教師，呼籲台南市政府教育局，不要知法濫法，對代理教師進行差別待遇。