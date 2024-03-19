南市府要求代理教師寒暑假到校 工會批：老師到校發呆
全台僅台南市政府明文要求代理教師寒暑假出勤，引發代理教師不滿，但南市府認為做法符合法理情。對此，代理教師工會回應，寒暑假上班應「以辦理學生照顧、學習輔導及學習活動之相關事項為限」，但學校沒有需求還是要求代理教師到校，許多老師只能在沒有學生的校園發呆。
昨台南市議員舉行記者會，希望讓代理教師採用跟正式教師一樣的「教師請假規則」，還給代理教師寒暑假，不要讓人才流失。對此，台南市教育局回應，現行做法兼顧法理情，且112學年度各校代理教師整體招聘情形比去年好。
全國代理暨代課教師產業工會於3.6萬人的臉書社團「教師甄試人才網」進行調查，了解要求代理教師寒暑假到校上班，是否會影響代理教師考台南市教職意願，短短2小時有幾百位老師回應，將近98%認為會影響意願。
代理教師工會表示，高中以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法指出，代理教師寒暑假上班「以辦理學生照顧、學習輔導及學習活動之相關事項為限」，但就代理教師工會表示了解，去年暑假及今年寒假，台南市多數學校皆無此類需求，卻強硬要求多名代理教師到沒有學生的學校坐著發呆。
代理教師工會認為，台南市政府至今仍一意孤行地欺壓代理教師，呼籲台南市政府教育局，不要知法濫法，對代理教師進行差別待遇。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言