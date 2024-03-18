學術榮譽...國家講座主持人8人獲獎 5位二度獲獎

教育部今天頒發國家講座主持人、國家產學大師獎及學術獎。今年共有五位學者二度獲得獎項，總統蔡英文致詞時特別給予鼓舞。日前因中研院借調到行政院受討論的行政院長陳建仁，今天也是頒獎人，他致詞時除了鼓勵恭喜獲獎學者之外，還用台語說自己很「高怪」（台語：頑皮），未來也想回到中央研究院繼續研究，讓現場與會聽眾莞爾。

教育部為鼓勵學術發展及獎勵產學實務研發合作，提高教學與研究水準並促進大學發展特色與鏈結產業，設置國家講座主持人、國家產學大師獎及學術獎，今舉行第27屆國家講座主持人、第6屆國家產學大師暨第67屆學術獎頒獎典禮，頒獎給8位國家講座主持人、1位國家產學大師獎及17位學術獎獲獎人。

最高獎項國家講座主持人共有八位獲獎，分別是台灣大學講座教授、科技整合法律研究所特聘教授王泰升、政治大學會計學講座教授吳安妮、台大天文物理研究所終身特聘教授侯維恕、台大物理系暨研究所講座教授郭光宇、中央大學太空科學與工程學系講座教授劉正彥、中山大學電機工程學系傑出講座教授翁金輅、台大電機工程學系教授傅立成、成功大學生物醫學工程學系講座教授鄭友仁。

今年頒獎典禮跟去年一樣，也是由總統蔡英文及行政院長陳建仁擔任頒獎人。現場許多得獎者都由家人陪同上台頒獎，場面相當溫馨。

總統蔡英文致詞時特別提到今年有五位教授王泰升、侯維恕、郭光宇、傅立成、翁金輅都是二度獲獎，實在非常不容易。她也提到，政府近年計畫性投入高教預算，整合產學研資源，期許讓優秀人才可以進入業界、學術界服務。

教育部長潘文忠表示，2023年瑞士洛桑管理學院公布「2023年IMD世界競爭力年報」，台灣在64個受評比國家中排名第六，就是人才培育的好成績。他提到，這些就是學者專家的貢獻，得以讓台灣在世界上被看到。

潘文忠表示，在蔡英文總統與陳院長的支持之下，教育經費每年都增加，今年達到3345億元是歷年最高，謝謝總統與院長全力支持教育經費，希望繼續增加。

行政院長陳建仁是國家講座主持人第一屆獲獎者。他說，當時拿到國家講座的時候很興奮，後來國科會主委劉兆玄邀請他擔任國科會生物科學發展處長，但他跟劉兆玄說已經拿到國家講座不可以當處長，劉兆玄跟他說可以暫時先當處長，之後再回去繼續研究。他致詞中也提到，未來也回到中研院繼續研究。

教育部表示，「國家講座主持人獎」累計遴選出165位國家講座主持人，是教育部最高學術暨教學獎項，除由任教學校配合提供相關資源外，教育部亦提供每位主持人3年合計600萬元的獎助經費，可供開設跨校選修課程、辦理全國巡迴講座，宣揚其研究及教學成果。

另，「國家產學大師獎」累計17人獲獎，獲獎人每人獲頒獎金90萬元；「學術獎」是我國歷史最悠久的學術獎項，累計487人獲獎，獎勵學術研究具傑出貢獻，獲獎人每人獲頒獎金90萬元。