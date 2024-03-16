快訊

台大系統寒假史上最早！大學推16周成顯學 外界擔憂「課程上不完」

工作幾天才買得起iPhone 15 Pro？台灣排名出爐 網驚呼：一般人可能嗎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台大系統寒假史上最早！大學推16周成顯學 外界擔憂「課程上不完」

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
根據台大113學年行事曆，系統內三校台大、台師大、台科大於今年12月23日起放寒假至明年2月14日，較去年25日更早。本報資料照片
根據台大113學年行事曆，系統內三校台大、台師大、台科大於今年12月23日起放寒假至明年2月14日，較去年25日更早。本報資料照片

國立台灣大學系統三校111學年起便和國際接軌，將學期周數改為16周。根據台大113學年行事曆，系統內三校台大、台師大、台科大於今年12月23日起放寒假至明年2月14日，較去年25日更早，台聯大系統也正研擬跟進實施16周，方便學生自主學習、實習。

國立台灣大學系統三校行事曆均同步。根據113學年行事曆，三校今年比去年更早放寒假，且假期長達54天，若再加計前後例假日，寒假天數長達58天，也是連續三年寒假天數突破50日。

近年不少大學逐步推動16周和國際接軌，一是方便本國籍學生出國、實習，二則是有利於在台外籍生返鄉過聖誕節，以及接軌農曆年後來台上課。

台聯大系統也正研擬調整至16周，系統學校之一陽明交大教務長陳永昇表示，基本上台聯大成員學校近年均已落實「16＋2」模式，給予學生二周彈性時間；而陽明交大則從去年開始，就先讓授課教師將課程規劃都改為16周，只是學校行事曆表定仍為18周。

由於16周模式漸漸擴及數間大學，但也引發課程上不完等疑慮。陳永昇說，學期結束不代表學習活動也結束，推行16周乍看雖讓寒假變長，但也是鼓勵學生有更多時間投入實習、出國、服務學習等活動，是讓學生有更多彈性選擇，「沒有間斷，只是更多元。」學生若欲加強學科，學系也有提供線上課程等，幫助學生補強。

陳永昇指出，預計三月底舉行校內公聽會，期盼113學年、今年8月起可全面實施16周制，屆時校內完成相關程序後就會提報教育部。

台聯大系統學校、政治大學也表示，學校已自去年8月、112學年起推動「16＋2」模式，學期末二周提供師生彈性運用，未來將視校內回饋狀況，研議下一步推動方向。

台大 台聯 寒假 陽明交大

延伸閱讀

清大、陽明交大擬實施16週制 教育部：將審視配套

寧缺勿濫！大陸大學對台招生 學測成績是硬指標

教育部博士獎學金側重企業育才 學界憂找無人

獨／教育部博士獎學金方案拍板 首年1200名、月領4萬

相關新聞

宏都拉斯斷交後留台學生斷炊？教育部：各大學將適時協助

宏都拉斯去年3月宣布與台灣斷交，宏國政府當時承諾接手補助在台留學生繼續就學，有媒體指今年傳出未依約撥款。台灣教育部表示，...

校安通報機制修正3月上路 通報增列校長、教職員性或性別校安事件

去年修正的校安通報機制即將在3月上路，教育部本次修正除加強通報重要性的宣導外，也配合性別平等教育法修正，增列「校長或教職...

想學日語沒錢補習怎麼辦？ 網推「自學法則」：已經通過N1

在台灣，日文是許多人想學習的第二外語。一名網友表示，自己對學日文有興趣，但不方便補習，好奇有沒有自學日文的方法，引發兩派討論，一派網友認為，現今資源豐富，可以靠自學日語通過日檢N1，但也有另一派網友認為，自學不利於實際與他人溝通對談。

陸交換生暫停赴台 海基會證實

在台灣大選前夕、兩岸情勢未明之際，中國大陸多省市近日傳出暫停陸生赴台交換政策。海基會副秘書長蔡孟君昨證實，包括吉林、重慶...

清大也到高雄設分部！114學年招收半導體AI碩博士生

高雄市政府與清華大學今天簽訂「清華大學高雄分部籌設MOU」，雙方指出，分部設立目標在於培育高階科技、管理及政策制定人才，...

台大系統寒假史上最早　大學推16周成顯學

國立台灣大學系統三校111學年起便和國際接軌，將學期周數改為16周。根據台大113學年行事曆，系統內三校台大、台師大、台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。