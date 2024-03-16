台大系統寒假史上最早！大學推16周成顯學 外界擔憂「課程上不完」

國立台灣大學系統三校111學年起便和國際接軌，將學期周數改為16周。根據台大113學年行事曆，系統內三校台大、台師大、台科大於今年12月23日起放寒假至明年2月14日，較去年25日更早，台聯大系統也正研擬跟進實施16周，方便學生自主學習、實習。

國立台灣大學系統三校行事曆均同步。根據113學年行事曆，三校今年比去年更早放寒假，且假期長達54天，若再加計前後例假日，寒假天數長達58天，也是連續三年寒假天數突破50日。

近年不少大學逐步推動16周和國際接軌，一是方便本國籍學生出國、實習，二則是有利於在台外籍生返鄉過聖誕節，以及接軌農曆年後來台上課。

台聯大系統也正研擬調整至16周，系統學校之一陽明交大教務長陳永昇表示，基本上台聯大成員學校近年均已落實「16＋2」模式，給予學生二周彈性時間；而陽明交大則從去年開始，就先讓授課教師將課程規劃都改為16周，只是學校行事曆表定仍為18周。

由於16周模式漸漸擴及數間大學，但也引發課程上不完等疑慮。陳永昇說，學期結束不代表學習活動也結束，推行16周乍看雖讓寒假變長，但也是鼓勵學生有更多時間投入實習、出國、服務學習等活動，是讓學生有更多彈性選擇，「沒有間斷，只是更多元。」學生若欲加強學科，學系也有提供線上課程等，幫助學生補強。

陳永昇指出，預計三月底舉行校內公聽會，期盼113學年、今年8月起可全面實施16周制，屆時校內完成相關程序後就會提報教育部。

台聯大系統學校、政治大學也表示，學校已自去年8月、112學年起推動「16＋2」模式，學期末二周提供師生彈性運用，未來將視校內回饋狀況，研議下一步推動方向。