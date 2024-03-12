批台南虧待代理教師 范雲勸黃偉哲「從善如流」：非常遺憾沒效果

教育部修法給予代理教師全年聘期後，台南市仍明文要求代理教師寒暑假出勤，在教師社群引發熱議。針對代理教師權益，民進黨立委范雲今日在記者會上痛批市長黃偉哲，質疑：「為何全國只剩下台南市政府虧待代理教師？」並表示曾透過管道想黃溝通，卻沒有效果。

教育部去年修正「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」，達到代理教師全年聘期的目標，其中，台南市教育局是全國唯一明文要求代理教師寒暑假也應到校，並配合學校規畫協辦各項教學與行政工作的縣市。本報日前報導，去年不用到校的代理教師，今年因為實施全聘期，而被通知寒假也要到校。

今憲法法庭就代理教師年資敘薪議題進行言詞辯論，會後立委范雲、全國代理暨代課教師產業工會召開記者會。會中范雲點名質疑：「為何全國只剩下台南市政府虧待代理教師？」她強調台南市長黃偉哲是「本黨市長」，因此她已經透過一些管道，希望黃能從善如流，但「非常遺憾，並沒有效果」。范雲擔心，許多台南子弟選擇在台南當代理教師，卻與其他縣市待遇不同。