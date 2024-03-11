童年學的才藝沒用？日媒體人搖頭「江湖走跳需要」：學校教的才忘光

不少人小時候都有去上過才藝課，近日有社群列出十大最沒用才藝，其中珠心算、書法、繪畫名列前三。而日籍媒體人矢板明夫看到後就表示，這些他都學過，也覺得都很有用。

矢板明夫在粉專發文表示，看到社群整理出的「十大最沒用特殊才藝」，他發現自己學過的五種榜上有名，分別是珠心算、書法、繪畫、圍棋、柔道。不過跟別人想法不同，矢板明夫認為這些才藝都對他有幫助。

矢板明夫以心算舉例，在社會上行走以後，雖然沒有帶著算盤，但是用到心算的場面的確很多。因為心中對數字有個基本概念，所以很多場合可以短時間內做出正確的判斷，減少被騙的風險；同時他也透過書法、繪畫、和圍棋結交了很多朋友，「特別是圍棋，一旦發現對方是同好者，下上一盤，無論勝負如何，兩人的距離會被瞬間拉近」。

說到柔道，矢板明夫表示進入社會以後，很少有和人摔角的機會了，「但我剛剛當記者、跑警察線的時候，曾經學過柔道，這一經驗非常有用！」因為日本的警察，柔道是培訓時的必修科目，所以基本上都是柔道初段以上。他的經驗是，不管熟不熟，只要和警察聊起柔道的話題，對方一定會表現出濃厚的興趣。

矢板明夫也說，比起上述的特殊才藝，其實他更覺得，在學校學的知識才沒有多大用途，「當年辛辛苦苦背下來的數學公式、物理公式、化學元素週期表等等，出社會以後，沒有想起過一次，甚至從來沒有聽到別人談到過，幾乎全部還給了老師。我的個人淺見是，在課本上學的所謂的專門知識，其實主要是應付考試、基本上沒有用處。反而是上述這些特殊才藝，才是一個人行走江湖時，真正需要掌握的東西」。

貼文曝光後，網友也紛紛表示，「很想告訴這些人，不是這些才藝無用，是你沒用」、「我覺得學鋼琴、小提琴等等音樂才藝滿不錯的，至少鄰居半夜吵人，溝通多次無效的話，直接照他們的節奏敲回去」、「珠心算超有用耶，小三學的，快五十了，每天都用得到喔」、「多一個技能總比沉溺不良嗜好好」、「我學了七種，但現在完全沒有留下痕跡（淚～）」。