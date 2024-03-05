全教產抨擊政府特教加給做半套 小校兼辦領不到

行政院為鼓勵特殊教育教師實際從事特教教學，擔任導師及行政工作，在今(113)年 1 月 10 日核定修正「公立中小學教師職務加給及工作費支給要點」規定，將編制內特殊教育教師兼任學校分散式資源班或巡迴輔導班導師，兼任特殊教育學校主管職務及兼任一般學校辦理特殊教育業務主管職務者，可支領全額特殊教育職務加給，並溯自 112 年 8 月 1 日開始生效，基層特教老師一片叫好。

過完年，全國教育產業總工會接獲會員陳情，原因是教育部修正之「公立中小學教師職務加給及工作費支給要點」，(1)特殊教育教師兼任學校分散式資源班或巡迴輔導班導師、(2)兼任特殊教育學校主管職務及(3)兼任一般學校辦理特殊教育業務主管職務者，可支領全額特殊教育職務加給，但學校在辦理「兼任一般學校辦理特殊教育業務主管職務者」支領全額特殊教育職務加給時，卻出現了資格認定上的問題，教育行政主管機關表示僅限特教組長可支領全額特殊教育職務加給。

為此，全教產上午舉辦「特教加給做半套，小校兼辦領不到」記者會，抨擊政府特教加給做半套，小校兼辦領不到。