台南公幼直球對決準公幼 8所新建幼兒園是招生新亮點

隨著準公共幼兒園增加，公立幼兒園也面臨挑戰，南市府持續精進公幼品質，延長照顧服務時間、降低收費以減輕家長負擔，公幼招生又要開始了，有8所新建公立幼兒園將於8月1日啟用，各園皆具特色及設計理念，是招生新亮點，要和準公幼直球對決。

台南市長黃偉哲表示，今年有8所新建幼兒園落成啟用，包括立人國小、文賢國小、南區新興國小、永華國小、日新國小等附幼，以及新市、第三、第四專設幼兒園。因應家長需求，將持續擴充2歲專班量能，除新建園增設2歲專班，也協助現有園所轉型為2歲專班，以滿足年輕家長育兒需求，今年新增32班472名2歲專班名額，對於新手爸媽是一大福音。

將啟用的8所新建幼兒園都各具特色和設計理念，透過「境教」與幼兒課程融入，可培養幼兒美感與創思力。新興國小附幼以菩提大樹為空間主體意象，利用建築環繞配置，營造趣味探索的樂園；永華國小附幼利用自然與光影變化，將學習環境延伸至園外的鄰里空間，連結社區文化特色；新市幼兒園以「新新向榮、童心綠洲」空間與自然呼應，充滿童心童趣、綠意盎然；立人國小附幼以「和歷史對話、豐富幼兒空間」的理念，採用木構造斜屋頂打造與古蹟校舍相呼應的美感幼兒園。

教育局長鄭新輝說，為提供公幼更好的服務品質、減輕家長育兒負擔，在市長的政策支持下，全市各公幼已全面延長照顧服務到下午6點、寒暑假不打烊、1人即開班，再加上自今年2月起公幼延長照顧每小時只要35元、寒暑假托育每月含午餐點心僅需負擔2千元，對家長是一項大利多，預期將可提升公幼入園率。

教育局表示，113學年度公立及非營利幼兒園可招生名額已在2月26日公告，招生對象為學齡滿2歲至入國小前幼兒，第一次登記時間為3月5日、第二次3月13日；第一次抽籤3月7日上午9時起、第二次抽籤3月15日上午9時起。詳情請至台南市「公共化幼兒園招生資訊網」查詢，也可至該網站觀看抽籤直播，抽籤後即可查詢錄取結果。