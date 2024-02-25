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國教署補助143校 學生從照顧校貓校犬學尊重生命

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
圖為池上國中學生幫校犬洗澡。圖／教育部提供
圖為池上國中學生幫校犬洗澡。圖／教育部提供

不少學校有校狗、校貓，為宣導愛護動物、尊重生命的精神，教育部國教署推動高中以下學校「校園關懷動物生命教育計畫」，112學年補助143校認養流浪動物或開設動物保護相關社團。台東縣池上國中有5隻流浪犬，透過補助除了能購買健康狗糧，還能保持清潔、定期驅蟲與施打疫苗，不再像過去需要靠募款支付費用。

池上國中因緣際會下，陸續收留「卡滋」、「波卡」、「以諾」、「以多」及「西囉」5隻流浪犬，原本得靠募款支應照顧費用，近年在經費補助下，校犬們能得到良好照顧，學生更經由環境教育講師及獸醫師的教學，對於動物有更進一步的認識，並在平日與校犬相處時了解相互尊重。

池上國中學務主任鄭羽廷表示，包含藥品、健康狗糧與清潔用品在內，國教署補助大幅提升對校犬的照顧，保持校犬清潔、無傳染疾病，定期驅蟲與施打疫苗，並可宣培養學生對其他生命更多的尊重與包容，也向全校師生宣導健康餵養犬隻的觀念。

國教署表示，校園關懷動物生命教育計畫自106年開始推動，參與學校逐年增加，鼓勵更多學校加入關懷動物、友善動物的行列。學校可結合社會資源與家長參與，於校園和生活中引導學生探索動物生命的變化與發展，並鼓勵學生成立相關社團，落實校園關懷動物生命教育。

國教署 校園

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