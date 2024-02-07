華語能力測驗前進47國、逾10萬人次報考 這國考生最多

台灣近年積極於世界各國推展學華語，國家華語測驗推動工作委員會統計，去年華語文能力測驗（TOCFL）首度突破一年10萬人次應考，除了在台灣辦理外也在海外47國舉行，國內外辦理場次達632場，考生國籍遍布121國，人數以越南籍考生最多。

華測會執行長陳柏熹表示，教育部自2005年委託國立台灣師範大學承接「華語文能力測驗計畫」，開辦迄今，歷年考生累計近74萬人次。在112年則有了突破性的成長，無論在考生人次或辦理場次，均創下歷史新高紀錄，這也是教育部推展華語教育2025計畫中的階段性成果。

華測會分析112年考生組成，若從性別來看，女性居多占59.4%，男性則為40.6%。若按職業別分布，學生族群占比86.7%最高；按年齡曾分佈，前三名分別是21至30歲49.4%、20歲以下38.9%，以及31至40歲7.7%。

華測會也進一步分析，考試地區上台灣考生人數占48.2%，海外考區則以越南24.6%為大宗，其次為日本5.4%、印尼5.2%；若分析考生國籍，越南籍的考生占49%最多，其次為印尼籍考生12.2%、日本籍8.8%。

又華語文能力測驗分為四等、八級，通過者可獲教育部核發證書。112年國內外華語文能力測驗正式考試，核發證書比例高達93.9%，其中，以入門級比率最高，占整體36.1%；其次為基礎級24.1%，第三是進階級19.8%。

台灣考區3月正式考試已開放報名（https://reg.sc-top.org.tw/），報名自即日起至2月15日截止。為鼓勵華語學習者聽說讀寫各項能力均衡發展，只要同時報考聽讀測驗、口語測驗和寫作測驗三項正式考試，即可享有測驗費用8折優惠。