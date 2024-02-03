嘉縣第3屆特色教育博覽會12校獲獎 標竿獎領30萬

嘉義縣政府推廣特色課程，今天在永慶高中舉辦第3屆特色教育博覽會暨藝才班聯合展演，並頒發12所獲特色認證計畫學校獎座及獎金，標竿獎30萬元由中興國小拿下；縣長翁章梁表示，教育環境持續在改變，要發展各校專屬的在地特色課程，讓孩子在各種可能性中探索，達成學習目標。

第3屆博覽會呼應嘉義縣創新教育白皮書的6大行動目標：好習慣、重健康、愛鄉土、樂教學、用科技、接國際，縣長翁章梁也頒發獲「嘉義縣學校特色認證計畫」獎座與獎金，並發放紅包及湯圓，讓大小朋友開心不已。

親子在現場可參加教育資源中心的定時課程，包括國教輔導團、日本台灣交流協會高雄事務提供的攤位闖關活動等，全場共11間手作教室及30攤闖關攤位，戶外藝才展演，將書本內容轉化成寓教於樂的多元課程。

翁章梁表示，老師們發揮想像力與創意，讓知識用有趣的方式進入孩子們的心中，引發孩子的學習動力，鼓勵老師繼續帶給學生更多啟發性的課程，讓教育環境變得更好。