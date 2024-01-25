獨／老師可採強制措施不怕被告 輔管法擬增教師阻卻違法事由

新北市校園割頸案事發至今日滿一個月，教育部多次邀集教育、家長團體開工作小組會議，討論「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」如何修訂，預計2月7日前完成指引範本，好趕在下學期上路。目前修改條文第23條將新增教師阻卻違法事由，讓老師遇到學生攻擊、自傷時，採取必要強制措施時不用怕被告。

校園割頸案全國矚目，教育部為此邀集相關團體討論「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」，多次開會議逐條修訂，1月26日、29日開會討論後，將由行政院開跨部會會議，盼能在2月7日前完成指引範本，趕在下學期上路。

目前輔管法修法草案，將條文內容應為父母的監護人，該為法定代理人，並新增教師阻卻違法事由，讓老師阻止學生攻擊、自傷時，不用怕被告；此外，學校處理脆弱家庭學生時，當發現學生未獲適當照顧、法定代理人忽視教養致學生偏差、受保護管束處分或刑之宣告時，視個案情況通報，由相關機關提供必要親職教育。

新北教育產業工會理事長吳添寶說，這次修法有兩部分值得鼓勵，一是第23條阻卻違法事由從寬認定，比如自己曾遇到有學生坐在窗台以為要跳樓，他趕緊抱學生離開，若學生要告他恐將成立，新增阻卻違法事由後，增加老師管教動力；另為條文內的監護人改為法定代理人，學生家長若不來，還可以找代理人，不過吳添寶認為此項沒有強制力，若代理人不來學校，校方也無計可施。

吳說，輔管法要修訂應像年金改革會議一般，組成跨部會小組，不然目前修訂的內容仍與社會期待有落差，吳直言，修訂草案沒有一個老師會認同，只是將條文換句話說，「頭痛醫頭、腳痛醫腳」。