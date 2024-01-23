現代社會產生壓抑 陶藝家創79隻小怪呈現情緒於陶博館展出

現代人處在多變的社會，面對複雜的人際關係往往將自己包裝成另一個樣態，陶藝家梁佑華將人們恐懼、痛苦、挫折、不安等抽象負面情緒透過手捏轉化為陶藝創作，表達欲求蔓延過量的樣貌，製作出79隻造型鮮活小怪物，即起於新北市鶯歌陶博館展出。

陶博館B1陶藝長廊即日起至3月10日推出「增生的物種．我與我的小怪物—梁佑華創作展」，展出79隻造型鮮活小怪物，系列作品源於陶藝家梁佑華「泥土是加法」創作本質，將恐懼、痛苦、挫折、不安、忌妒等抽象負面情緒透過藝術家手捏轉化為陶藝創作，表達人們欲求不斷地增長、蔓延而過量的樣貌。

陶博館表示，系列作品《內與外的增生系列》創作靈感源於體悟現代人處在多變的社會，面對複雜人際關係往往將自己包裝成另一個樣態，在與不同對象交涉過程容易產生各種負面情緒，此系列作品即是深淵小怪物的初始坯胎。另外《官冠系列/深淵的怪物》6隻小怪獸頭帶著搶奪來的神冠，想要擺脫自己是小怪物的事實，只有1隻沒有戴著神冠、照著手裡拿的鏡子，自信自戀的認同自己。

陶博館館長張啟文表示，小怪物以具象陶塑作品，探究個人表裡之間的差異性，各種奇特的造型，映現出自我的投射，訴說對自身生活的關照，邀請民眾打開想像力，和他產生共鳴與對話。

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