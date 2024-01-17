國教署推族語直播共學 蘭嶼教師視訊傳承雅美語

有部分學校因交通不便，難尋覓原住民族語師資，對此，教育部國教署推動直播共學計畫，媒合800多校開設族語課程。有居住在蘭嶼的教師，得以透過視訊向本島學生教授雅美語；位於離島的國立金門高中，也能開設阿美族語和布農族語課程。

為協助學校依照學生選習意願開課原住民族語文課程，國教署推動「高級中等以下學校原住民族語文直播共學計畫」，與委辦團隊台北市立大學媒合學校開課，112學年度協助國小469校、國中240校、高中156校等865校學生，透過直播共學教學方式，有效地傳承稀少語別。

原本教授雅美語的教師謝和英居住於蘭嶼，礙於交通不便，無法頻繁往來本島實體授課，在加入直播共學授課前，僅能教授蘭嶼地區的同學。謝和英加入直播共學後，能夠透過遠距視訊設備進行教學，將語言教授給想學習雅美語的學生，他感謝國教署提供直播共學的機會，讓雅美族的語言及文化傳承給下一代的孩子。

此外，金門高中共有6位原住民族學生，受限於地理因素，難尋覓原住民族語師資，因此申請直播共學，開設阿美族語及布農族語課程，跨越地理障礙，保障學生學習族語的權益。金門高中師生表示，直播共學不僅解決了學校地處偏遠離島地區師資難覓的問題，而且授課的族語老師很專業，學生很期待每周上族語課的時間。