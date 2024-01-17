快訊

朱立倫為總統敗選致歉 「我會堅定奮戰到任期結束」

柯建銘推估新國會龍頭之爭 民眾黨自提人選保送韓國瑜

夫輾死妻拖行…稱「她自己鑽車底」 岳父苦追三年揭真相

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國教署推族語直播共學 蘭嶼教師視訊傳承雅美語

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
圖為桃園市文華國小的協同老師陪同學生學習賽考利克泰雅語單字與例句。圖／國教署提供
圖為桃園市文華國小的協同老師陪同學生學習賽考利克泰雅語單字與例句。圖／國教署提供

有部分學校因交通不便，難尋覓原住民族語師資，對此，教育部國教署推動直播共學計畫，媒合800多校開設族語課程。有居住在蘭嶼的教師，得以透過視訊向本島學生教授雅美語；位於離島的國立金門高中，也能開設阿美族語和布農族語課程。

為協助學校依照學生選習意願開課原住民族語文課程，國教署推動「高級中等以下學校原住民族語文直播共學計畫」，與委辦團隊台北市立大學媒合學校開課，112學年度協助國小469校、國中240校、高中156校等865校學生，透過直播共學教學方式，有效地傳承稀少語別。

原本教授雅美語的教師謝和英居住於蘭嶼，礙於交通不便，無法頻繁往來本島實體授課，在加入直播共學授課前，僅能教授蘭嶼地區的同學。謝和英加入直播共學後，能夠透過遠距視訊設備進行教學，將語言教授給想學習雅美語的學生，他感謝國教署提供直播共學的機會，讓雅美族的語言及文化傳承給下一代的孩子。

此外，金門高中共有6位原住民族學生，受限於地理因素，難尋覓原住民族語師資，因此申請直播共學，開設阿美族語及布農族語課程，跨越地理障礙，保障學生學習族語的權益。金門高中師生表示，直播共學不僅解決了學校地處偏遠離島地區師資難覓的問題，而且授課的族語老師很專業，學生很期待每周上族語課的時間。

延伸閱讀

5GXR全英國際教育數位共學課程 嘉義市國小全國首發

圓剛新品出擊 衝刺營運

圓剛再推新品搶市 提升串流直播新體驗

競選總部直播LIVE／賴清德勝選 看柯文哲、賴清德、侯友宜到現場談話內容

相關新聞

2月起各項助學利多上路 學貸申貸範圍需扣除補助款

今年起配合多項政府補助措施上路，教育部通過「高級中等以上學校學生就學貸款辦法」修正案，給予就學期間全面免付利息的條件、放...

全教會大動作抗議 盼賦予教師管教權

「新北割喉案後，教育部只願檢討校園安全，不願讓教師有更大管教權，無法根本解決問題！」全國教師會（全教會）17日召開記者會，宣布退出檢討輔導與管教《注意事項》的工作…

陸交換生暫停赴台 海基會證實

在台灣大選前夕、兩岸情勢未明之際，中國大陸多省市近日傳出暫停陸生赴台交換政策。海基會副秘書長蔡孟君昨證實，包括吉林、重慶...

清大也到高雄設分部！114學年招收半導體AI碩博士生

高雄市政府與清華大學今天簽訂「清華大學高雄分部籌設MOU」，雙方指出，分部設立目標在於培育高階科技、管理及政策制定人才，...

觀光回溫旅宿業缺工 中華大學對準缺口續推「青旅就業學程」

去年以來疫情減緩、國旅人潮逐漸回溫，凸顯旅宿業缺工問題。中華大學觀光學院餐旅管理學系為了滿足市場人才需求，鎖定青年旅宿連...

國教署推族語直播共學 蘭嶼教師視訊傳承雅美語

有部分學校因交通不便，難尋覓原住民族語師資，對此，教育部國教署推動直播共學計畫，媒合800多校開設族語課程。有居住在蘭嶼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。