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割頸案啟示 家長團體籲盤點曝險少年個案 立即進行處遇性輔導

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
國教盟與全長聯今日召開記者會，就非行少年處遇輔導、中介教育、落實三級輔導與三級預防提出建言。記者李芯／攝影
國教盟與全長聯今日召開記者會，就非行少年處遇輔導、中介教育、落實三級輔導與三級預防提出建言。記者李芯／攝影

新北市日前發生國中生割頸案，舉國譁然。國教行動聯盟與全國家長會長聯盟關切校園安全漏洞與非行少年處遇輔導的現況，強調應確實盤點校園中保護管束、曝險少年的個案，立即進行處遇性輔導。另外，相關團體也強調家庭教育中心應發揮功能，落實個別化家庭教育服務，以根本解決孩子的問題。

國教盟與全長聯今天召開「補校安漏洞，幫非行少年，預防少年殺人事件再度發生」記者會，就非行少年處遇輔導、中介教育、落實三級輔導與三級預防提出建言。國教盟及全長聯呼籲，短期內教育部應確實盤點校園中列為保護管束、曝險少年、嚴重行為偏差的個案，並落實個案評估。

全長聯理事長張哲維要求全台22縣市的學生輔導諮商中心對這些個案進行處遇性輔導，或轉介到適當的中介教育單位。中長期來看，國教盟與全長聯認為應盤點適合的中途學校列入中介教育資源，目前全國僅有3所中途學校安置遭受性剝削或疑似遭受性剝削的兒童及少年，學生量明顯偏低，中途學校可以評估擴大安置對象及類型。

乘風少年執行長李君儀說，中介教育有「校中有校」、「校外有校」、「慈暉班」、「中途學校」等4個類型，這4種類型應該要做轉型，讓中介教育的形式更多元。她分析，現在有身心議題、情緒障礙、憂鬱和自殺傾向的孩子比例越來越高，中介教育措施應回應現在孩子的樣貌，教育單位或輔諮中心不能只受理就學不穩、中輟等樣態的學生。

國教盟理事長王瀚陽也強調家庭教育中心的重要性，並應落實個別化的家庭教育服務，目前個案轉介都低於個位數，應該增加訪視關心家庭。向陽公益基金會執行長廖尉均也以基金會處理個案的經驗說明，個案的家庭有一定的責任，家長不能完全把孩子丟給機構，向陽基金會除了學生本身輔導外，也相當重視家庭的輔導，藉此來根本解決孩子的問題。

EdYouth常務理事黃莨騰強調，無論是非行少年、曝險少年還是一般學生，生命的存在本身就是意義，每一個人都值得好好被愛。他也同意家庭教育中心應該發揮功能，學生加入幫派可能是因為缺少社會支持，應從更前端的家庭教育跟親職教育解決問題。

校園安全 向陽 幫派

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