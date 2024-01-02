學生團體提校園心輔6大訴求 籲全面推動各級學校心理假

中學以及大學生自殺率逐年攀升，學生團體EdYouth今舉行「2024校園心輔政策白皮書」記者會提出六大建言，包括呼籲權責機關應公布學生自傷、自殺、憂鬱等相關數據，並研究背後的結構性因素；全面推動各級學校心理假，並將大專校院專業輔導人員比例調整至1比800。

EdYouth理事長李瑞霖表示，白皮書透過分析文件、諮詢專家學者等以此提出六大訴求，除要求權責機關公布台灣學生自傷、自殺等數據外，也呼籲盡快完成學生輔導法修法，中學階段專任輔導教師員額編制調整為每12班一人，大專校院專業輔導人員則從現行1比1200，調整為1比800。

再者，李瑞霖表示，應全面推動各級學校心理假，除每所大學均設立心理假外更應拓展至國高中，並擬定適合的學習調整制度、去汙名化支持措施；又學生輔導諮詢會現形多由家長、教師團體、專家學者組成，建議應納入具心輔知能的學生代表；也訴求將輔導原理納入師培必修課程；更應將情緒教育、自我察覺概念納入118課綱總綱，推動全民健康心理教育。

政策白皮書主筆黃莨騰則指出，根據調查，學生多礙於同儕關係、外界壓力，因此面臨心理困頓時不願訴說。相關教育團體曾調查，在人際、課業、健康三者重要性排序上，學生多會將健康排首位，而健康自然包含生、心理健康，「為什麼談到心理健康時，大家會希望忍一忍就好？」

黃莨騰談到，白皮書內容指出，學生面對壓力來源絕大多數仍找同儕傾訴，只有一成找專業人員，且憂鬱程度愈高，尋求專業協助的比例愈低，背後原因多是擔心輔導單位會向家裡聯絡，造成更大壓力；或是憂心訊息洩漏，影響隱私。

黃莨騰也指出，大專心輔人力也面臨流動率高、低薪等問題，建議若輔導人員從Ａ校轉至Ｂ校可累計年資，以此解決問題；再者，應著手改善校園諮商空間，提升學生使用意願。

台灣學生聯合會理事長翁歆媃也表示，憂鬱症已被WHO視為21世紀的頭號殺手，根據統計，107年至109年自傷青少年從193名增為257人、增加32.2％，確實應增加心理輔導人力。此外，目前已有逾20所大專校院設有心理健康假，學生多無須提出理由即可依狀況請假，雖然曾招致批評為「翹課神器」，但心理假是意義先行制度，讓身心靈獲得舒緩，確實有其重要性。

中華民國諮商心理師公會全國聯合會理事長黃雅羚也聲援學生，根據校園輔導室、縣市政府教育局處學生諮商中心統計，從國小至高中，情緒一直是學生求助的主要問題之一，建議應將情緒教育教育融入118課綱。