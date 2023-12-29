停招工教系惹議 師大籲政府提高公費技職師培生比例、工作保障

國立台灣師範大學日前宣布擬於114學年停招工業教育系，但教育界不滿，憂折損技術型高中師資培育。台師大今召開記者會表示，教師培育現況是「不患寡而患不均」，尤其產業蓬勃、待遇佳，工業類系所學生不願意投入師培，才導致技高工業類科教師供給失衡。也呼籲政府提高公費技職師培生比例，吸引學生擔任技職領域教師。

台師大科技與工程學院院長鄭慶民表示，台師大培育技職教師的責任不變，只是過去工教系肩負技高動力機械群、電機電子群師資培育責任，未來將由電機工程系、車能學程等承擔，且工教系現有的動力機械群、電機電子群技高招生名額也會移至車能學程等，招生名額亦不受影響。

師資培育學院院長林子斌也指出，師培責任移至其他科系所後，師培員額也會一同挪移，學生反而更能專注在特定領域，不會如過往全都放在工教系中，解決學生必須分成好幾組、學不同專業的狀況。

鄭慶民也指出，現在已經不是師範教育法的公費生年代，仍要求一個系以培育技高師資為主要目標已不太實際，學生沒有教職保障，自然會擔心畢業後的出路，為此，現行師培大學多是由專業系所培育技高教師，讓學生畢業後可以選擇到職場就業或選擇擔任教師。

鄭慶民說，再者，近年景氣佳、產業人才需求量大，以工業類系所為例，學生畢業後進入業界待遇福利都比教師好，又少子化下教師甄試不見得有員額，因此大部分學生不願意修讀師培，才讓技高找不到教師。以工教系為例，八成的學生多到業界就業，科系應順應時代調整招生，讓學生無論要投入業界或教職都能因應。

林子斌也說，師資儲備量整體而言充足，但現況是「不患寡而患不均」，若要做良好人力規畫，就不應持續拘泥於每年發出多少教師證，而是更應看重現場人力需求、分析技高類科師資狀況，才能釐清哪些類科缺人需列為人才培育重點。也以此呼籲，政府能提高公費技職師培生比例、給予工作保障，吸引優秀學生擔任技職教師。

鄭慶民表示，由於產業虹吸效應，工業類系所學生不一定修讀師培，修讀了也不一定當老師，很多技高也因少子化不願意聘正式教師，不知哪一天會不會招不到學生。未來技職師資培育方式、質量，還要請教育部多思量。