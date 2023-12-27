3校國防學士班遭突襲停招！國防部挨批罔顧學生權益 教育部這樣說

本報日前報導，台大等5校決議113學年停招國防學士班，僅清大等3校願持續辦理。但3校9月時獲同意續辦，11月國防部卻又突來函勒令學校停招國防學士班，但此時教育部已核定招生名額，清大前副校長周懷樸質疑國防部不尊重大學、罔顧招生程序。對此，教育部回應，已經函請國防部盼審慎評估。

清華大學2017年研議欲直接招收高中畢業生為國軍育才，經與國防部多次協調終獲同意成立「國防學士班」 ，2019年首度招收第一批高中生，2020年再吸引台大、成大等大學加入國防學士班行列。但今年秋季，台大等5間學校考量國防學士班招生效益，陸續表態停辦，僅清大、成大、中興大學願續辦。

但清大前副校長周懷樸日前投書本報，指清大國防學士班9月獲得國防部同意續辦，但11月卻又來函停招，但此時大學已赴高中宣講招生，國防部一紙公文就要學校在113學年停招，質疑對大學的尊重何在？又將學生權益放在哪？

周懷樸接受本報電訪時指出，教育部也支持三校接續辦理國防學士班，而國防部則請教育部收回名額，教育部不願意，在於大學端招生不是想關就關，「招生是非常慎重的。」任何異動都要提前規劃和說明，但國防部卻是想廢止就廢止。

成大教務長沈聖智也證實，成大也收到國防部停辦函文，「我們也都準備好了，這樣子很難跟學生交代。」截至目前，國防部尚未撤回停辦函文，因而不確定113學年能否順利招生。

沈聖智指出，國防學士班期望培養軍官，促進軍隊管理、研發量能，雖然一路走來招生坎坷，但前端的國立大學不完全以招生績效作考量，校方認為對國防人才有助益才願接續辦理，目前也希望國防部能繼續做下去。但若最終將停辦，先前已入學的國防學士班學生不受影響，會由學校持續保障。

教育部則證實，9月確實接獲國防部同意清大等3校續辦國防學士班招生，並以此核定名額。針對國防部將於113學年度起，與3校停止合作辦理國防學士班招生，教育部已函請國防部審慎評估，與學校充分溝通，並妥善照顧在學生權益。