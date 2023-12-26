拿蘇宏達人事案炒作 游梓翔：怕選民忘了抄襲案？提醒別忘拔管案？

台灣大學社會科學院院長蘇宏達爭取續任失利，創台大社科院首例。他昨天在臉書表示，民進黨立委候選人謝佩芬在臉書發文，就他爭取台大社科院長續任失利事加以評論，並大搞認知作戰。還指他失利主因是強勢主導台大學倫案，政治手段凌駕學術倫理。「這根本是汙辱了所有社科院院務代表，甚至所有社科院同仁」，他不得不駁斥，並點名謝製造假訊息，公開造謠。

謝佩芬則回應指出，她首先披露此事後，多家媒體也跟進報導，蘇院長學倫案處理時政治凌駕專業、發言強勢多次槓校長、國際化政策不被認同，都是他無法順利連任的原因。 「不知道我所說的，哪裡有認知作戰？」蘇被全院各系代表否決面子上很掛不住，應反省為何無法連任。

世新大學傳播博士學程教授游梓翔在臉書表示，謝佩芬拿台大社科院蘇院長的人事案炒作，彷彿認為這是林智堅、鄭文燦、陳明通被還了公道。這是怕選民忘了「抄襲案」，還是要提醒選民別忘了「拔管案」？

游梓翔說，蘇宏達尋求連任社科院長，按台大規定需半數院務委員同意，最後同意票未達半數，但蘇院長仍可尋求全院老師投票。這是台大一個院長的人事案，和正舉行的總統立委選舉無關，為何成了選舉話題？

游梓翔指出，原來是謝佩芬在臉書說有院務委員向她透露，蘇院長連任失敗的最主要原因是「之前一手強勢主導台大學倫案，將政治手段凌駕學術倫理，造成院內同仁不認同」。她還替蘇院長宣布放棄尋求全院投票，說這代表「蘇宏達對自己的做所作為及社會觀感，也相當清楚」。她甚至拉高調子，說這事讓她「看到真理的曙光」。

游梓翔指出，相關說法被蘇院長駁斥後，謝佩芬再次回應，說「學倫案處理時政治凌駕專業、發言強勢多次槓校長、國際化政策不被認同」都是蘇院長無法連任的原因。原因一下就從一個變成三個，那妳說學倫是「主要」原因的根據為何？

游梓翔說，至於抄襲案的「真理」，並非僅有台大社科院學倫會在審議，社會早有很多討論，事證非常明確，現在炒作蘇院長人事案，所以蕭美琴那天政見會照稿念，說有些同志「在紀律上、在道德上，有疏失，犯了錯」，竟不包括論文抄襲案在內？演也要演得像一點吧。

游梓翔指出，真正需要公道的是「拔管案」。當時民進黨從部長到「拔管小組」，給管校長安上各種欲加之罪，那才是真正的「政治凌駕專業」。「拔管案」發生在賴清德擔任行政院長任內，管校長說的「跳梁小丑還在橫行」，大概少不了「賴院長」。要大家不要忘了「抄襲」，並讓大家想起「拔管」，民進黨大概是嫌選民的仇恨值還不夠高呢。