獲傑出教育事業家獎 康軒董座談信念：許孩子美麗未來

康軒文教集團董事長李萬吉今年5月獲大同大學頒發名譽博士學位，昨再獲中華民國私立學校文教協會所頒發第7屆私校傑出教育事業家獎，李萬吉說，培育具國際競爭力的社會菁英，許孩子美麗未來是他辦學信念。

李萬吉民國91年創辦康橋國際學校，從幼兒園到高中，十五年一貫，並與國內外大學接軌。康軒文教集團旗下的康橋國際學校，有秀岡校區、青山校區、新竹校區、林口校區等4個校區，及康軒校區、內湖校區等2個獨立幼兒園。

李萬吉說，辦好一所學校，必須有明確的辦學理念，以及具前瞻的辦學願景，這非常重要。康橋是以「國際、創新、多元、適性」為辦學理念，康橋除了重視學生的雙語能力，也強調品格、藝文和體能的養成，李本身熱愛極限運動，參加過113場鐵人三項比賽，也鼓勵學生鍛鍊體能，要讓身心都健康。康橋著名的菁英活動，包括攀登百岳高山、泳渡日月潭與單車環台，是每一名康橋學生共同的回憶。

康橋學子不僅在體育項目表現優異，康橋管弦樂團近10年來奪8次全國冠軍，6面國際奧林匹亞競賽獎牌，各類科學、藝術競賽更是獲獎無數。升學表現也出色，世界百大錄取率達84%，美國百大錄取率100%，國內大學甄選錄取率也高達98%。允文允武的表現，實踐了康橋「勤敏卓揚」校訓。

李萬吉昨領獎時感性地說，教育事業或教育出版以「成就他人」為目的，教育對人的影響是長遠而巨大，萬分珍惜這分榮譽，更加鞭策自己，努力把康橋辦得更好，才無愧於這份殊榮。