學生吸毒…教官報警反遭記過2次 教育部解釋了

桃園市一名翁姓高中教官接獲學生販毒、吸毒的通報後報警，後續教育局決議他記過2次，並由教育部核定處分，理由是他未阻止毒品交易發生，讓學生陷入人身安全的風險。教育部回應說，翁姓教官遭記過的原因是未依法通報，而不如翁姓教官所說是報警。

翁姓教官2019年接獲2學生通報，指有學生販毒、吸毒，翁姓教官報警後，涉案學生遭法院裁定羈押。但學生家長向市政府陳情，教育局軍訓教官人事評審會決議翁記過2次，教育部核定處分。翁提申訴、訴願都遭駁回，改提行政訴訟，台北高等行政法院判訴願、申訴決定及原處分均撤銷，但最高行政法院廢棄原判決、發回北高行高等行政訴訟庭更審。

對此，教育部表示，報導內翁姓教官為教育人員，且為防制學生藥物濫用業務承辦人，應熟稔相關規定，卻以Line私訊安排2位學生離開學校，到校外的毒品交易地點等待交易實現，陷學生於人身安全的風險，導致無法保護學生，並讓學生違法行為加劇。

教育部認為，翁姓教官應依法進行通報，翁姓教官的行為未阻止毒品交易發生，還使學校無法立即啟動學生輔導機制，以保護學生人身安全並落實通知家長之程序。

報導內容提到，翁姓教官認為依刑法告發應受吹哨者保護，教育部懲處記過2次應撤銷，教育部說明，本處分無關翁姓教官報警的作為，是因翁姓教官違反「教育單位協助檢警緝毒溯源通報作業要點」，應於通報後由學生校外生活輔導會將情資以密件函轉警政機關，而非安排學生至校外毒品交易地點，讓學生陷於人身安全風險中，故核予記過2次處分。最高行政法院業判決教育部上訴有理由，廢棄原判決、發回原審高等行政訴訟庭，教育部將配合後續行政訴訟必要程序辦理。

教育部重申「校園毒品零容忍」，依法賦予學校及學生校外生活輔導會積極通報責任，透過提供檢警情資，溯源追查並阻斷藥頭侵入校園，同時加強情資通報者身分保護，使學生及家長安心。

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