快訊

中國甘肅6.2極淺強震「災情慘重」已知111人死亡、上百人受傷

教官報警抓販毒高中生反遭記過 教部：應先輔導...纏訟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

教官報警抓販毒高中生反遭記過 教部：應先輔導...纏訟

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
桃園市翁姓高中教官報警抓涉嫌販毒的學生，學生家長透過桃園市教育產業工會向市政府陳情，教育局軍訓教官人事評審會決議翁記過2次，教育部核定處分。翁提申訴、訴願遭駁，改提行政訴訟，台北高等行政法院判訴願、申訴決定及原處分均撤銷，但最高行政法院廢棄、發回。圖／聯合報系資料照
桃園市翁姓高中教官報警抓涉嫌販毒的學生，學生家長透過桃園市教育產業工會向市政府陳情，教育局軍訓教官人事評審會決議翁記過2次，教育部核定處分。翁提申訴、訴願遭駁，改提行政訴訟，台北高等行政法院判訴願、申訴決定及原處分均撤銷，但最高行政法院廢棄、發回。圖／聯合報系資料照

桃園市翁姓高中教官接獲2學生通報，指有學生販毒、吸毒，翁報警，涉案學生遭法院裁定羈押。學生家長透過桃園市教育產業工會向市政府陳情，教育局軍訓教官人事評審會決議翁記過2次，教育部核定處分。翁提申訴、訴願遭駁，改提行政訴訟，台北高等行政法院判訴願、申訴決定及原處分均撤銷，但最高行政法院廢棄、發回。

翁為少校軍訓教官，2019年11月15日接獲2名學生通報校內有學生販售並施用毒品，他報警抓涉毒學生。但這名學生的家長透過桃園市教育產業工會陳情，認為翁的處置欠當，桃園市教育局軍訓教官人評會決議記過1次，陳報教育部國民及學前教育署，該署引用條文所疑義，再請人評會決議。

人評會2020年5月7日再行決議，以翁姓教官辦理反毒業務與輔導學生方法有違失，依高級中等以上學校軍訓人員獎懲作業要點建議懲處記過2次，並陳報國教署，教育部認為翁違失顯著，核定記過2次。翁提起申訴未獲變更，提起訴願也遭駁回，因此提行政訴訟。

翁姓教官表示，他是遵照張姓學務主任指示，在與校方討論後決定通知轄區大園分局新坡派出所，副所長要求他配合，因此破獲販毒、向上溯源，並頒發感謝狀給他，他身為公務員，依刑法告發應受吹哨者保護，教育部竟懲處他記過2次，應該撤銷。翁批評人評會沒給他實質陳述意見的機會，且主席、副主席態度惡劣，也拒絕告知懲處理由，他也想問為何學務主任、輔導室主任、生輔組長、生教組長、班導師、輔導老師、社團課老師都未列入議處名單？違反比例原則。

教育部則主張翁姓教官已事先取得毒品交易相關證據，但他沒阻止毒品交易，反而安排2名通報的學生離開課堂、前往校外的毒品交易地點等待，違反教育者「預防勝於補救」、「教育輔導先於懲處」，也讓學校無法啟動學生輔導機制，構成「輔導服務學生，方法欠當，有違失」、「執行工作或辦理業務，有顯著疏忽」等懲戒記過事由。

台北高等行政法院認為翁姓教官確實協助警方破案並請警方保護學生，教育部裁量時卻沒斟酌，且對翁有利的事項也沒調查，教育部明顯違反行政程序法，因此撤銷記過2次處分、訴願決定、申訴決定。

教育部上訴，最高行政法院認為原審未盡職權調查義務，判決有可議之處且影響結果，因事實未明確，還待北高行再釐清，因此廢棄原判決、發回北高行高等行政訴訟庭更審。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

教育部 教官 毒品

延伸閱讀

2年6大專校院退場6萬學生被轉學？教育部給實際數字

員工遭爆休假私拿蔬果回家 新北果菜證實：將記過解職

獨／改學生數學段考成績拿高分 高雄一高中老師遭記過

高三生吃不到滷味在校長室放「假頭」遭記過 他畢業告學校結果出爐！

相關新聞

教官報警抓販毒高中生反遭記過 教部：應先輔導...纏訟

桃園市翁姓高中教官接獲2學生通報，指有學生販毒、吸毒，翁報警，涉案學生遭法院裁定羈押。學生家長透過桃園市教育產業工會向市...

小曉餘波／ADHD患者「不自覺登出」感謝家人拉住 醫破解用藥迷思

電影「小曉」帶動了過動兒話題。被譽為「亞斯教母」的「花媽」卓惠珠，本身也有ADHD，她回憶在她逃學、休學、轉學等族繁不及備載的學習歷程中，最感謝母親的陪伴，如今她的孩子也給予她很大的協助，讓她避免頻頻「登出」；專家也強調，大部分ADHD並非教養造成，帶孩子去看診就像做身心發展健康檢查，透過專業診斷，可以讓大人將時間精力「用對地方」，而非用來「自責」。錯誤的用藥迷思很可能變成親子爭執的點，須讓孩子了解不是他做錯什麼事，就像近視須戴眼鏡才不會影響功能。...

北市特教助理 明年有條件加薪

台北市鐘點制特教助理員原本分為5級，時薪從185至229元不等，為提升特教助理員士氣，議員鍾佩玲提案盼能提高特教助理員薪...

僑外生評點數額增千人 陸委會勉港澳生留台築夢

僑外生透過評點制申請留台工作許可數額明年度起從現行6000人增為7000人，陸委會、台港經濟文化合作策進會舉辦講座說明相...

北市特教助理員有條件加薪明年上路 預計逾百人受惠

為提升特教助理員士氣，提升服務品質，議員提案提高特教助理員薪點。北市教育局規畫，明年起除配合勞動部基本工資提高薪點，教育...

陳建仁讚108課綱：帶來新的教育成果

行政院長陳建仁今天公開力挺教育部108課綱，認為108課綱帶來新的教育成果。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。