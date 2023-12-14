公校教授本薪調漲僅補助7成 挨批教部請客、學校埋單

為改善高等教育人才低薪與斷層問題，行政院拍板明年起國立大專校院教授配合軍公教本薪調高4%。但有大學指出，調漲本薪教育部僅約補助7成，其餘3成仍由學校自籌，且編制外人員亦不補助，要求學校於校務基金中支應，形同「教育部請客，學校埋單」。

配合公教人員明年調薪4%，且為提升高教國際競爭力，公立大專院校助理教授以上教師學術研究加給亦調升15％，根據試算，若為領取最高薪點正教授，每月薪資約可增加1.1萬，相當於加一成薪，近期不少私立大專校院也表態跟進調薪。

但有學校私下表示，明年調薪針對編制內教授教育僅給予約7成補助、沒有補滿；編制外人員調薪亦不補助，缺口均要學校自籌或用校務基金支應，而不少公立大學編制內、外教授均多，形同教育部請客但學校埋單。

本報詢問大學狀況，台師大表示，現職約有2200位教職員工，明年本俸加薪4%，估算每年需增加編列預算約1.7億，教育部約補助1.3億，約佔7成3，另由校務基金支應近4000萬，且編制外教職員工也會一視同人比照調薪。

對此，教育部回應，本薪和學術研究加給調漲所增費用一年約37.8億，學術研究加給調幅全數由政府補助，調薪4%則考量整體學校現金狀況，各校補助比率為75%，其餘25%由學校歷年未繳庫賸餘款挹注。且截至111學年底，學校總計可用資金餘額達806億，補助額度和學校歷年賸餘款足以支應調薪所需，學校調薪所需負擔費用約僅佔可用資金的1%。

教育部也表示，國立大學得在不增加國庫負擔前提下以自籌收入進用編制外人力，並自訂權利、義務、待遇及福利等，學校可依據校務發展或財務狀況，自行決定編制外人員是否比照調薪4%。

高教工會研究員陳柏謙則認為，公立大學抱怨需以校務基金支應編制外人員調薪，起源於20年前大學要求教育部放寬員額聘任，開放學校以校務基金依計畫需求聘任編制外人員，依照邏輯，教育部因此不補助編制外人員調薪。

陳柏謙指出，而經過20年來卻演變成公立大學濫用編制外人員，應回到源頭，要求公立大學將不符特殊需求、特殊計劃聘任的編制外教授一律改為編制內，只要是編制內教授就是國家預算的責任，而非吵得大聲就給糖吃。