公立大學師加薪 教部未全額補助

為改善高等教育人才低薪與斷層問題，行政院拍板明年起，國立大專校院教授配合軍公教本薪調高百分之四，但有大學指出，調漲本薪，教育部僅約補助七成多，其餘由學校自籌，且編制外人員亦不補助，要求學校自行於校務基金中支應，形同「教育部請客，學校埋單」。

公立大專校院教師自明年起將調薪，教師本薪可調整百分之四、學術研究加給則調整百分之十五。根據試算，若為領取最高薪點正教授，每月薪資約可增加一點一萬元，相當於加一成薪，近期不少私立大專校院也表態跟進調薪。

有學校私下表示，明年調薪針對編制內教授教育僅給予約七成補助、沒有補滿；編制外人員調薪則沒有補助，缺口均要學校自籌或用校務基金支應，而不少公立大學編制內、外教授均多，形同教育部請客，學校埋單。

台師大表示，現職約有二千二百位教職員工，明年本俸加薪百分之四，估算每年需增加編列預算約一點七億元，教育部約補助一點三億元，另由校務基金支應近四千萬元，編制外教職員工也會比照調薪。

對此，教育部表示，本薪和學術研究加給調漲所增費用一年約卅七點八億元，學術研究加給調幅全數由政府補助，調薪百分之四的部分則考量整體學校現金狀況，各校補助比率為百分之七十五，其餘百分之廿五由學校歷年未繳庫賸餘款挹注。截至一一一學年底，學校總計可用資金餘額達八○六億，補助額度和學校歷年賸餘款足以支應調薪所需。

教育部也表示，國立大學得在不增加國庫負擔前提下，以自籌收入進用編制外人力，自訂待遇、福利等，學校可自行決定編制外人員是否比照調薪。

高教工會研究員陳柏謙則認為，公立大學抱怨需以校務基金支應編制外人員調薪，起源於大學廿年前要求教育部放寬員額聘任，開放學校以校務基金依計畫需求聘任編制外人員，依照該邏輯，教育部因此不補助編制外人員調薪。如今卻演變成公立大學濫用編制外人員，因此應回到源頭，要求公立大學將不符合特殊需求、特殊計畫聘任的編制外教授一律改為編制內，只要是編制內教授就是國家預算的責任，而非吵得大聲就給糖吃。