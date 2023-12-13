基隆身心障礙學生「課後照顧服務」 1人就開班全額補助

基隆市政府為照顧身心障礙學生，減輕家長負擔，明年1月寒假開始，調降身心障礙學生「課後照顧服務」開辦門檻為1人，由原就讀學校開辦，「1」人就成班，鐘點費、交通費等也都全額補助，學生不用另外負擔任何費用，將有近百位學生受惠。

市政府教育處特教科長李上泰說，身心障礙學生課後照顧服務去年以前，開班門檻人數為10人，今年暑假已降為3人，但是還是有不少地方學生有需求，決定113年寒假擴大補助把人數再降低，只要1人就開班，讓家長不必擔心。

身心障礙學生在交通接送有不同需求，李上泰表示，市府全力協助解決各項不便，盼不要因為有困難影響家長意願，要求學校落實調查身心障礙學生參加課後照顧意願，與交通接送具體需求，與家長充分溝通後妥善規畫辦理時間及交通服務方式，以多元化方式安全接送到家。

教育處表示，國中小暨學前之身心障礙學生，課後照顧人員暨助理員鐘點費、學生膳費、司機暨隨車助理員加班費、外聘課後照顧人力鐘點費及特教交通車衍生的油料費，都由市政府全額補助。

此外，為充實課後照顧人力，除放寬學校聘任課後照顧人員資格外，也將在明年寒假開辦課後照顧服務人員180小時職前訓練，讓具服務熱忱及特教專業之人才加入。

教育處代理處長楊桂杰表示，為照顧每一位身心障礙學生，主動提供不同支持服務，也透過適應體育加強身心障礙學生體能，從各方面減輕家長負擔，讓身心障礙學生上課不缺席、快樂學習。