王汎森獲德國宏博研究獎 台灣人文領域第一人

中研院院士王汎森，榮獲德國宏博基金會二○二三年宏博研究獎（Humboldt Research Award），是台灣人文領域首位獲此殊榮的學者，明年六月由德國總統親自頒獎，並可獲約台幣兩百萬元的六萬歐元獎金，期待受獎人短期往返德國以其研究強項，展開與德國學界之交流合作。

中研院表示，宏博研究獎是德國頒給德國境外國際學者的最高榮譽之一，旨在推崇獲獎者的終身學術成就，表彰學術研究上提出重要基礎發現、新理論，或在所屬學門已具長遠影響，未來並可能繼續發展卓越研究成果的學者。一九七二年首次頒獎迄今，獲獎學者多為自然科學及社會科學領域，人文學領域得獎者相當罕見，更顯王汎森獲獎的珍貴。

王汎森曾任中研院副院長、代理院長，現為中研院史語所特聘研究員，研究領域包括明清到近現代中國的思想史、文化史、學術史和史學史，近年將研究觸角延伸到中國的「新傳統時代」，包括宋代以下理學思想的政治意涵等問題，著作包括「章太炎的思想」、「古史辨運動的興起」、「中國近代思想與學術的系譜」等十二本學術專書及百餘篇論文。

中研院表示，宏博研究獎徵選程序嚴謹，由廿二位來自各學術領域學者組成遴選委員會，包含獨立的外送同儕審查與被提名人的學術資質審查，主要篩選條件包括被提名人的國際學術聲望、當前進行之研究以外的學術論著是否具有顯著影響等。

宏博基金會初創於一八六○年，為紀念德國自然科學家亞歷山大．馮．宏博而設立，其功能與發展歷經轉折演變；一九五三年在德國聯邦政府的支持下重啟運作，成為德國最重要的基金會之一。