陳文成事件紀念廣場疑遭破壞？ 台大將調閱監視器檢視
國立台灣大學2021年二月設立「陳文成事件紀念廣場」，並於紀念廣場的矮牆上設置說明文字「紀念一位堅決抵抗國家暴力的勇者」。但近日說明文其中一字不翼而飛。為此，台大1日晚間表示，將盡速修復，並檢視監視器畫面是否有人為破壞情事。
台大陳文成事件紀念廣場2021年啟用，廣場上有一以黑色大理石製成的立方體藝術作品「空」，並於紀念廣場的矮牆上設置說明文字「紀念一位堅決抵抗國家暴力的勇者」。但有民眾發現矮牆上的「一」字已脫落，疑似遭人破壞。
但是否遭人破壞尚無法確定，台大晚間則表示，將盡速修復，並檢視監視器畫面是否有人為破壞情事。
台大數學系校友陳文成於美國取得博士學位後返台並投入民主運動，募款支持美麗島雜誌。其民國70年返台探親，卻遭當時的警備總部約談，7月3日被發現陳屍於台灣大學研究生圖書館旁，被稱為陳文成事件。
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