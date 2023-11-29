教團批強迫教師參加本土語培訓 國教署：尊重學校意願

國教署日前要求部分學校派教師參加本土語文認證培訓，全國教育產業總工會今日批評教育部是強迫現職教師參加，且本土語師資培育誘因不足，零基礎的教師還得付出額外時間進修。對此，國教署回應會尊重學校意願，且持續有採多元師培方式培育本土語文師資，是希望以服務角度，協助學校儲備自有師資。

全教產今日發新聞稿表示，接獲基層反映國教署發函給縣市政府，要求若高中職校內沒有教師取得閩南語及客語中高級以上認證，至少薦派1名教師參加「教育部國民及學前教育署高級中等學校教師本土語文認證培訓實施計畫」的本土語文認證輔導班。全教產理事長林碩杰表示，師資不足是本土與政策匆忙上路的最大隱憂，教育部此舉等於強迫現職教師參加認證培訓。

有基層教師向全教產反應，老師就算參加研習也可能因故不去認證，本土語培訓至今已經辦了至少30場研習，有意願的教師早就參加過，但多數認證只通過中級，教育部要求的標準卻是中高級。

林碩杰也認為本土語師資培育的問題在於誘因不足，如果沒有接受過任何訓練就參加培訓，學起來既吃力也沒有動力，零基礎還需額外付出假日時間進修，準備檢定考試只為了1學分的彈性課程，誘因及學習動力恐怕非常低。

對於本土語師資培訓，全教產建議以學分班的方式，透過系統性的訓練，加上長時間累積，才可以正確使用語言進行流暢教學。同時呼籲教育部放棄現行強迫現職教師培訓認證的作法，改以增加員額方式處理，以維護教師權益及學生受教品質。

對此，國教署表示，輔導認證研習是協助學校儲備自有師資的服務機制，會尊重意願辦理。從109學年度起，教育部採多元師培方式培育本土語文師資，包括職前培育、學士後教育學分班及在職進修第二專長學分班，並協調各師培大學以最大量能開班。國教署也辦理本土語文輔導認證研習課程，協助各校現職教師取得本土語文專長及語言能力認證，主要是希望以服務的角度，協助學校儲備自有師資，確保能支持各校開課需求。

國教署也強調，提供參與培訓教師全額補助能力認證考試報名費、受薦派教師以公（差）假排代參加、補助實際教授本土語文課程的相關費用。此外，為協助已取得本土語文認證的教師掌握教學概念與技巧，國教署規劃本土語文教學人員共備增能研習及回流課程等，持續支持本土語文教學人員強化其所需的專業。