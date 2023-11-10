桃園某高中學生3度暴走「已2師受傷」教團質疑學校想吃案 校方回應了
全國教育產業總工會今天開記者會，稱桃園市某高中的一名特教生Ａ今年9至10月間情緒失控，但校方卻無進行校安通報。全教產說，教育主管機關應更積極保障師生安全，且勿粉飾太平。校方表示，是情事未符通報要件，才無通報，且該生入學後情緒控管已有進步，特教生跟一般生一樣有權受教。
全教產理事長林碩杰表示，今年9月間Ａ生二度在校情緒失控，發生掀桌、作勢打人等樣態，但兩次事件校方卻僅視為學生間的爭吵，因此未做校安通報。由於校園暴力和偏差行為已是校安通報事件類別，可見學校已違反規定；今年10月，Ａ生再導致兩名師長受傷，校方在教師強烈要求下，才勉為其難通報。
林碩杰指出，教育主管機關只停留在給予教師療傷支持，但事前預防更重要。根據輔導管教方法第14條，學校可尋求校外機構協助，究竟是指哪些機構？亦或可請學生監護人到校輔導管教，但對家長無強制力，呼籲教育部不要打啞謎。
林碩杰也說，Ａ生國中時曾被從班上「抽離」至畢業，有助於師生免於恐懼，現行學校則認為依身心障礙權利公約不得抽離，家長亦不同意，「問題是你不做，大家就是處於恐懼中。」
而Ａ生學校主任受訪時則表示，9月兩次事件僅是言語衝突，學校研判不符合通報要點才未通報，但依然有從事後續輔導。第三次衝突則確實符合通報要件，學校開會研判後也已完成通報。
該校主任指出，學校已盡最大努力輔導，Ａ生入學後的表現已比先前有顯著進步，但由於Ａ生是特教生，因此也跟同班學生說明，如Ａ生情緒激昂時應該要如何因應，確保師生安全。
至於抽離一事，該校主任說，Ａ生非長時間待在班上，「如果適合進班，我們就讓他進去。」學校一直在研判、評估怎麼協助學生，盡量於安全狀況下照顧Ａ生，「特教生和一般生一樣有受教權，我們就要好好照顧他。」
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