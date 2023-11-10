快訊

SOGO復興館隔壁！超級豪宅「台北之星」開箱... 房仲曝：很多名人來看屋

警分局長傳開公務車私會女友人 拔官下場慘

被咬了奇癢無比！全球陷入臭蟲危機 臭蟲是什麼、台灣怎麼防一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園某高中學生3度暴走「已2師受傷」教團質疑學校想吃案 校方回應了

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
全國教育產業總工會今天召開記者會，稱桃園市某高中一名特教生Ａ今年9至10月間情緒失控，但校方卻無進行校安通報。記者許維寧／攝影
全國教育產業總工會今天召開記者會，稱桃園市某高中一名特教生Ａ今年9至10月間情緒失控，但校方卻無進行校安通報。記者許維寧／攝影

全國教育產業總工會今天開記者會，稱桃園市某高中的一名特教生Ａ今年9至10月間情緒失控，但校方卻無進行校安通報。全教產說，教育主管機關應更積極保障師生安全，且勿粉飾太平。校方表示，是情事未符通報要件，才無通報，且該生入學後情緒控管已有進步，特教生跟一般生一樣有權受教。

全教產理事長林碩杰表示，今年9月間Ａ生二度在校情緒失控，發生掀桌、作勢打人等樣態，但兩次事件校方卻僅視為學生間的爭吵，因此未做校安通報。由於校園暴力和偏差行為已是校安通報事件類別，可見學校已違反規定；今年10月，Ａ生再導致兩名師長受傷，校方在教師強烈要求下，才勉為其難通報。

林碩杰指出，教育主管機關只停留在給予教師療傷支持，但事前預防更重要。根據輔導管教方法第14條，學校可尋求校外機構協助，究竟是指哪些機構？亦或可請學生監護人到校輔導管教，但對家長無強制力，呼籲教育部不要打啞謎。

林碩杰也說，Ａ生國中時曾被從班上「抽離」至畢業，有助於師生免於恐懼，現行學校則認為依身心障礙權利公約不得抽離，家長亦不同意，「問題是你不做，大家就是處於恐懼中。」

而Ａ生學校主任受訪時則表示，9月兩次事件僅是言語衝突，學校研判不符合通報要點才未通報，但依然有從事後續輔導。第三次衝突則確實符合通報要件，學校開會研判後也已完成通報。

該校主任指出，學校已盡最大努力輔導，Ａ生入學後的表現已比先前有顯著進步，但由於Ａ生是特教生，因此也跟同班學生說明，如Ａ生情緒激昂時應該要如何因應，確保師生安全。

至於抽離一事，該校主任說，Ａ生非長時間待在班上，「如果適合進班，我們就讓他進去。」學校一直在研判、評估怎麼協助學生，盡量於安全狀況下照顧Ａ生，「特教生和一般生一樣有受教權，我們就要好好照顧他。」

【文教熱話題】

▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具

情緒 主任 失控

延伸閱讀

教育部核定大葉大學校長 教團憂操守有疑慮令人遺憾

全教產控南市國中公布校排 憂造成學生惡性競爭

113升大學招生簡章公告 申請入學名額較去年少逾2千個

大學校系愈來愈不採計英聽 教團：教學現場不受影響

相關新聞

桃園某高中學生3度暴走「已2師受傷」教團質疑學校想吃案 校方回應了

全國教育產業總工會今天開記者會，稱桃園市某高中的一名特教生Ａ今年9至10月間情緒失控，但校方卻無進行校安通報。全教產說，...

「陸生納健保」不排除明年上路！衛福部長薛瑞元：採取兩階段推動

民進黨主席賴清德日前表示，陸生納健保應比照外籍生納入考量，盼行政院對此研議，以完善陸生健康權益。衛福部長薛瑞元指出，陸生...

政大校友捐3.2億 盼設台版普立茲

國立政治大學校友魏明光早年負笈美國，後經營中餐館和房地產有成，為鼓勵學子積極向學，分期捐贈畢生積蓄一千萬美元、約台幣三點...

手機禁不禁／「養機場」難防學生使用A、B機 強制管理恐爆師生衝突

​人手一機的時代，多數國、高中擔心學生上課分心，都設有「養機場」、「停機坪」，讓學生把手機交出來，私立學校管得嚴，放置櫃中並上鎖，放學前3分鐘再統一取回，鑰匙由導師或班長保管，多數學校下課就可使用。但不論怎麼管，還是難防A、B機偷天換日，有老師說，曾在上課時聽到手機鈴響，學生私藏手機才露餡。也曾有班導接到其他老師反映後，約談輔導學生，未料學生輔導後卻發生墜樓意外，手機禁不禁，漸成師生衝突導火線。 近一年來，義大利、英國、美國相繼由教育主管機關出面，透過法規限制學生使用手機。以美國佛羅里達州為例，今年5月通過法令，要求公立學校禁止學生在課堂間用手機。國內有要跟上國際趨勢，由教育主管機關出面，透過法規限制學生使用手機嗎？

將赴縣府抗議 金門狼師性騷裁決逆轉 家長怒

金門4月某國中陳姓代課老師以強迫或半強迫方式，要求熱舞社女學生不穿內褲拍攝性感照，受害者近30人，學校原本裁處陳師終身不...

善用傳播學 魏明光成餐飲大王

政治大學校友魏明光新聞系畢業後赴美深造，近期欲捐贈一千萬美元、約台幣三點二億元給政大，研擬辦理傑出新聞傳播獎。魏明光雖畢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。