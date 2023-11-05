全國社區童軍聯團大露營基隆舉行 全台千名童軍參與

基隆市政府與基隆市童軍會合作舉辦民國112年全國社區童軍聯團大露營11月4日、5日兩天，在國立基隆商工和市立明德國中兩校舉行，教育部國教署署長彭富源親臨現場，與基隆童軍會理事長張淵翔共同主持晚會開幕。

這次大露營主題為「揮灑童軍滿熱情、探索鷄籠新風貌」，全國各縣市計有1060名童軍報名參與。他們將投入各項趣味技能活動和專科章考驗，透過大眾運輸工具深入探索基隆的自然和人文風貌，同時結合SDGs和STEAM教育，為參加者帶來難忘的基隆體驗和露營生活。

這次活動包括城市探索、技巧趣味、體能趣味和專科章考驗等四大活動模組，讓童軍透過學習樂在其中。同時體驗基隆城市獨特的魅力，城市探索將分為五條路線，童軍搭乘台鐵、公車等交通工具，深入了解獅球嶺、基隆港、暖暖老街、二砂灣砲台（海門天險）等基隆知名景點，這些景點與聯合國的17項永續發展目標（SDGs）密切相關，提供童軍自然和人文教育的寶貴體驗，讓年輕人從多個角度認識永續發展的可能。透過這次大露營，鼓勵孩子放下手機，走出戶外，深化對自然與人文的認識。

彭富源表示，大露營整合STEAM教育，以跨領域的習方式，將科學知識融入生活，培養年輕人解決問題和運用創新思維的能力。這種學習經歷不僅有助於童軍多方位發展，培養童軍的領導能力、團隊合作、解決問題、溝通表達和同理心等技能。

張淵翔指出，全國社區童軍聯團大露營每年舉辦，旨在引領青少年童軍夥伴走出戶外，互相觀摩，推動童軍運動深入社區發展。露營是建立童軍友誼和分享經驗的時刻，在這兩天可以與來自不同縣市的童軍伙伴建立深厚的友誼，將為參與者帶來難忘的回憶。